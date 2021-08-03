Онлайн-дискуссия "Современный Frontend"

Дата проведения:
12.08.2021
Место проведения:
Бесплатно
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12 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Современный Frontend".
Поговорим:
Как выглядит современный frontend?
- Стал ли frontend дешевле и быстрее?
- Как много работы отнял frontend и backend? Serverless и другие разговоры о том, что бек не нужен.
- Что со стандартизацией разработки? Есть ли подвижки?
- Как дела у лидеров: react, vue, angular?
Возрождается ли статический интернет?
- Какие новые Фреймворки созданы? Есть ли у них шансы стать лидерами?
- Стоит ли нам ждать новых прорывных фреймворков или возвращения к разработке без фреймворков или каких-то других резких поворотов сферы?
“No Code or coding is future?”
- Framer.com и no code для frontendа?
- Какие еще инструменты двигают frontend в сторону no code?
Современное обучение
- Онлайн-школы и качество кода?
- Куда двигаться FE- разработчику? Во что инвестировать свое время и деньги?
Наши гости:
- Денис Радин - Организатор AmsterdamJS и React Amsterdam
- Виталий Фридман - Сооснователь Smashing Magazine
- Алексей Богачук — Solution Architect, EPAM Systems
- Ира Левина - Драйвер Frontspot сообщества. Модератор дискуссии
Будем рады видеть вас среди участников.
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