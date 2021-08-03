Онлайн-дискуссия "Современный Frontend"

12 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Современный Frontend".

Регистрация.

Поговорим:

Как выглядит современный frontend?

Стал ли frontend дешевле и быстрее?

Как много работы отнял frontend и backend? Serverless и другие разговоры о том, что бек не нужен.

Что со стандартизацией разработки? Есть ли подвижки?

Как дела у лидеров: react, vue, angular?

Возрождается ли статический интернет?

Какие новые Фреймворки созданы? Есть ли у них шансы стать лидерами?

Стоит ли нам ждать новых прорывных фреймворков или возвращения к разработке без фреймворков или каких-то других резких поворотов сферы?

“No Code or coding is future?”

Framer.com и no code для frontendа?

Какие еще инструменты двигают frontend в сторону no code?

Современное обучение

Онлайн-школы и качество кода?

Куда двигаться FE- разработчику? Во что инвестировать свое время и деньги?

Наши гости:

Денис Радин - Организатор AmsterdamJS и React Amsterdam

Организатор AmsterdamJS и React Amsterdam Виталий Фридман - Сооснователь Smashing Magazine

- Сооснователь Smashing Magazine Алексей Богачук — Solution Architect, EPAM Systems

— Solution Architect, EPAM Systems Ира Левина - Драйвер Frontspot сообщества. Модератор дискуссии

Будем рады видеть вас среди участников.