Онлайн-дискуссия "Современный Frontend"

Дата проведения: 

12.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

12 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Современный Frontend".

Регистрация.

Поговорим:

Как выглядит современный frontend?

  • Стал ли frontend дешевле и быстрее?
  • Как много работы отнял frontend и backend? Serverless и другие разговоры о том, что бек не нужен.
  • Что со стандартизацией разработки? Есть ли подвижки?
  • Как дела у лидеров: react, vue, angular?

Возрождается ли статический интернет?

  • Какие новые Фреймворки созданы? Есть ли у них шансы стать лидерами?
  • Стоит ли нам ждать новых прорывных фреймворков или возвращения к разработке без фреймворков или каких-то других резких поворотов сферы?

 “No Code or coding is future?”

  • Framer.com и no code для frontendа?
  • Какие еще инструменты двигают frontend в сторону no code?

 Современное обучение

  • Онлайн-школы и качество кода?
  • Куда двигаться FE- разработчику? Во что инвестировать свое время и деньги?

Наши гости:

  • Денис Радин - Организатор AmsterdamJS и React Amsterdam
  • Виталий Фридман - Сооснователь Smashing Magazine
  • Алексей Богачук  — Solution Architect, EPAM Systems
  • Ира Левина - Драйвер Frontspot сообщества. Модератор дискуссии

Будем рады видеть вас среди участников.

 

 
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