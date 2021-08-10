QA-конференция QAASP 2021

Дата проведения: 

17.09.2021

Место проведения: 

Платно

17 сентября в онлайн формате пройдет большая QA-конференция QAASP 2021: Quality Assurance, Automation, Security, Performance, Testing. На нее из соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться опытом тестирования не только software, но и hardware.

На конференции в формате онлайн вы сможете послушать доклады и пообщаться о наболевшем по насущным вопросам QA в следующих сферах:

  • Ручное тестирование
  • Автоматизация тестирования
  • Нагрузочное тестирование
  • Тестирование безопасности
  • Серверное тестирование
  • Мобильное тестирование
  • Фреймворки и подходы
  • Инструменты и тулы
  • Usability-тестирование
  • Построение процессов и команд в QA
  • Управление тестированием
  • Карьера в QA и после QA

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступы на сайте.

Когда: 17 сентября

Где: Везде, где есть интернет

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