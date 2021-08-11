Как себя развивать и продвигать разработчику в 2021?

Дата проведения: 

19.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Как развиваться уже состоявшимся инженерам, какие навыки прокачивать, кому доверить построение своего learning path?

19 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Как себя развивать и продвигать разработчику в 2021?"

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Обсудим:

Образование разработчика, тимлида и топ-менеджера

 Lifelong learning для разработчика. Что это? 
• Как выглядит рынок образования для разработчиков?
• Курсы, университеты и компании. Где больше доверия к результату?
• Кому доверить построение индивидуальной образовательной траектории. Себе, специалисту или боту?

Skill set для разных уровней: разработчика, руководителя команды разработки, топ-менеджера

Тема личного бренда

• Насколько личный бренд важен при таком активном найме? 

Топ-рекомендаций: во что инвестировать свое время и деньги?

 

Наши гости:
 Юрий Шиляев - Director of Digital Products, WorkFusion
 Дмитрий Волошин - Основатель компании Otus
 Владимир Мигуро - Senior Solution Architect, EPAM Systems

Будем рады видеть вас среди участников.

 

 
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