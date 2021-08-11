Дата проведения:
Место проведения:
Как развиваться уже состоявшимся инженерам, какие навыки прокачивать, кому доверить построение своего learning path?
19 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Как себя развивать и продвигать разработчику в 2021?"
Обсудим:
Образование разработчика, тимлида и топ-менеджера
• Lifelong learning для разработчика. Что это?
• Как выглядит рынок образования для разработчиков?
• Курсы, университеты и компании. Где больше доверия к результату?
• Кому доверить построение индивидуальной образовательной траектории. Себе, специалисту или боту?
Skill set для разных уровней: разработчика, руководителя команды разработки, топ-менеджера
Тема личного бренда
• Насколько личный бренд важен при таком активном найме?
Топ-рекомендаций: во что инвестировать свое время и деньги?
Наши гости:
• Юрий Шиляев - Director of Digital Products, WorkFusion
• Дмитрий Волошин - Основатель компании Otus
• Владимир Мигуро - Senior Solution Architect, EPAM Systems
Будем рады видеть вас среди участников.
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