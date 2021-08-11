Как развиваться уже состоявшимся инженерам, какие навыки прокачивать, кому доверить построение своего learning path?

19 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Как себя развивать и продвигать разработчику в 2021?"

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Обсудим:

Образование разработчика, тимлида и топ-менеджера

• Lifelong learning для разработчика. Что это?

• Как выглядит рынок образования для разработчиков?

• Курсы, университеты и компании. Где больше доверия к результату?

• Кому доверить построение индивидуальной образовательной траектории. Себе, специалисту или боту?

Skill set для разных уровней: разработчика, руководителя команды разработки, топ-менеджера

Тема личного бренда

• Насколько личный бренд важен при таком активном найме?

Топ-рекомендаций: во что инвестировать свое время и деньги?

Наши гости:

• Юрий Шиляев - Director of Digital Products, WorkFusion

• Дмитрий Волошин - Основатель компании Otus

• Владимир Мигуро - Senior Solution Architect, EPAM Systems

Будем рады видеть вас среди участников.