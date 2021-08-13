VIII конференция OS DAY «Российские аппаратные платформы и операционные системы»

Дата проведения: 

с 14.10.2021 по 15.10.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Восьмая научно-практическая конференция OS DAY 2021 состоится 14-15 октября этого года в Москве, в главном здании РАН. Она будет проходить в комбинированном формате – очно  и онлайн. Организаторами OS DAY традиционно выступает консорциум из девяти ведущих российских ИТ-компаний и научных институтов, разрабатывающих операционные системы – ИСП РАН, DZ Systems, «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского», РЕД СОФТ, «РусБИТех-Астра», «Криптософт», «Открытая мобильная платформа» и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».

Главной темой для обсуждения на конференции OS DAY 2021 станет долговременное сотрудничество российских разработчиков операционных систем и создателей аппаратных платформ, формирование единых стандартов, позволяющих обеспечить длительный жизненный цикл программно-аппаратных комплексов. Конференция должна содействовать решению одной из главных задач разработчиков операционных систем – помочь аккумулировать опыт сопряжения российского программного обеспечения с отечественной материальной базой, установить основные проблемы их совместимости. Особое внимание будет уделено мобильным операционным системам и их адаптации под аппаратуру российского производства, ожидается участие в конференции разработчиков отечественных мобильных устройств. Создатели аппаратуры и ПО поделятся взаимными ожиданиями и обсудят перспективы дальнейшей совместной работы. 

«Взаимодействие разработчиков операционных систем и отечественных аппаратных платформ – необходимая основа для создания доверенных, безопасных технологий, – подчеркнул Арутюн Аветисян, директор ИСП РАН, академик РАН. Их создание – сквозная тема всех конференций OS DAY, начиная с самой первой, которая состоялась в 2014 году. За прошедшие семь лет актуальность этой темы серьёзно возросла. В результате системной работы в 2021 году в России появилась новая научная специальность – «Кибербезопасность», тематика которой обсуждалась все эти годы на конференции. В частности, это современные методы поиска уязвимостей – в исходных и в бинарных кодах программ. Хочу особенно отметить, что на конференции мы обсудим текущие результаты и планы по развитию новой инициативы, запущенной в этом году, – Технологического центра исследований безопасности ядра Linux под эгидой ФСТЭК России. Так что OS DAY 2021 – знаковое событие,  посвящённое одной из самых актуальных тем в области современных ИТ».

В конференции примут участие российские разработчики ОС, аппаратных платформ, материнских плат, которые нуждаются в операционных системах, прозвучат доклады, описывающие опыт сопряжения российского «железа» с софтом и обратный опыт взаимодействия операционных систем с аппаратурой, обсудят задачи совместимости программной и аппаратной составляющих.  Отдельной темой, очень важной сегодня, станет обсуждение вопросов кибер-безопасности и создания доверенных платформ – безопасных средств и решений на основе российских технологий с учетом международных стандартов. 

Будут приглашены и зарубежные специалисты в области разработки ПО,  в частности - разработчики новых операционных систем, которые в перспективе могут составить конкуренцию ныне существующим и, в том числе, отечественным. Участие коллег из-за рубежа может быть дистанционным. Опыт конференции 2020 года показал, что этот формат общения пусть и не идеальный, так как не заменяет живого общения, но работающий.

«Одной из главных задач, для решения которых задумывалась OS DAY, было налаживание связей между разработчиками отечественных аппаратуры и ПО, – отметил один из основателей конференции, генеральный директор ГК DZ Systems Дмитрий Завалишин. – Было необходимо создать условия для общения и обмена опытом между российскими разработчиками программного обеспечения и создателями процессоров и платформ на их основе. Ситуация в отечественной ИТ-отрасли сегодня говорит о том, что задача эта отчасти выполнена. Современные релизы отечественных ОС поддерживают широкий спектр российской аппаратуры. Но это – первый шаг. Операционная система должна быть написана не только под конкретный тип процессора, она должна учитывать всю периферию машины, быть «заточена» под конкретное аппаратное решение. А решения эти могут быть специфичными, как, например, системы хранения данных. Следующим шагом в развитии российской сферы ИТ должно быть создание полноценных и завершенных программно-аппаратных комплексов. И в этом отношении конференция OS DAY 2021 мне видится очень перспективной».

Подобный опыт в стране уже наработан: российские операционные системы успешно работают на отечественном «железе», некоторые из них совместимы с несколькими аппаратными платформами разных производителей. У экосистемы софта и аппаратных платформ в России есть сегодня все возможности для продуктивного развития, что в конечном итоге приведет к созданию безопасных и защищенных устройств, которые будут удобны пользователям, а для государства они станут важной основой технологической независимости. На OS DAY 2021 зайдет речь и о формировании собственного российского сообщества разработчиков программных продуктов на основе открытого кода.

Основными темами докладов на конференции 2021 года станут следующие.

·        Интеграция российского программного обеспечения с аппаратными платформами.

·        Жизненный цикл разработки и поддержки операционных систем.

·        Создание фреймворка для поддержания отечественного оборудования и операционных систем.

·        Научные основы для разработки операционных систем.

Участие в конференции бесплатное. Для участия просьба зарегистрироваться на сайте конференции: http://osday.ru/.

Место проведения конференции: главное здание РАН. Адрес: Москва, Ленинский проспект, 32 А, Синий зал.

Зарегистрированным участникам, выбравшим формат участия онлайн, будет предоставлен доступ на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

 

 
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