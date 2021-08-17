Современная разработка на Java

Дата проведения: 

26.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Релизный цикл, бессерверная парадигма, апдейты в среде разработки и профессия Java-разработчика.

26 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Современная разработка на Java"

Регистрация.

 

Обсудим:

1. Time based release model — скоростной релизный поезд Java

  • 5 лет в релизном цикле, что грузят в вагоны и счастливы ли разработчики на остановках?

  • Долгожданные фичи (паттерн-матчинг) и проекты (Project Loom, Project Valhalla…)

2. Место Java в бессерверной парадигме

  • FAAS все хотят….

  • JIT — это уже не модно или будем и дальше компилировать на лету?

  • GraalVM как дорога к фреймворкам новой волны — Quarkus / Helidon

3. Новости IDE, и когда уже нас заменят роботы?

  • Как изменились интегрированные среды разработки, когда уже можно будет не писать код?

  • Что нового и часто используемого в InteliJ IDEA?

  • Живы ли другие среды разработки?

4. О чем говорят джависты

  • Джавист — это только Java или другие языки тоже? Какие? Kotlin? Groovy?

  • Как рядовому разработчику держать себя up-to-date в режиме бесконечных релизов?

  • Что делать, чтобы стать java-чемпионом? Сколько времени уделять разработке/сообществу?

 

Наши гости:

  • Тагир Валеев — Developer, JetBrains
  • Дмитрий Буздин — Организатор конференции RigaDevDays, основатель латвийского JUG
  • Олег Шелаев — Developer Advocate проекта GraalVM, OracleLabs
  • Денис Лешенюк — Java Developer, *instinctools. Модератор дискуссии

Будем рады видеть вас среди участников.

 

 

 

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