Релизный цикл, бессерверная парадигма, апдейты в среде разработки и профессия Java-разработчика.

26 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Современная разработка на Java"

Регистрация.

Обсудим:

1. Time based release model — скоростной релизный поезд Java

5 лет в релизном цикле, что грузят в вагоны и счастливы ли разработчики на остановках?

Долгожданные фичи (паттерн-матчинг) и проекты (Project Loom, Project Valhalla…)

2. Место Java в бессерверной парадигме

FAAS все хотят….

JIT — это уже не модно или будем и дальше компилировать на лету?

GraalVM как дорога к фреймворкам новой волны — Quarkus / Helidon

3. Новости IDE, и когда уже нас заменят роботы?

Как изменились интегрированные среды разработки, когда уже можно будет не писать код?

Что нового и часто используемого в InteliJ IDEA?

Живы ли другие среды разработки?

4. О чем говорят джависты

Джавист — это только Java или другие языки тоже? Какие? Kotlin? Groovy?

Как рядовому разработчику держать себя up-to-date в режиме бесконечных релизов?

Что делать, чтобы стать java-чемпионом? Сколько времени уделять разработке/сообществу?

Наши гости:

Тагир Валеев — Developer, JetBrains

Developer, JetBrains Дмитрий Буздин — Организатор конференции RigaDevDays, основатель латвийского JUG

Организатор конференции RigaDevDays, основатель латвийского JUG Олег Шелаев — Developer Advocate проекта GraalVM, OracleLabs

Developer Advocate проекта GraalVM, OracleLabs Денис Лешенюк — Java Developer, *instinctools. Модератор дискуссии

Будем рады видеть вас среди участников.