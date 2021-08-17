Дата проведения:
Место проведения:
Релизный цикл, бессерверная парадигма, апдейты в среде разработки и профессия Java-разработчика.
26 августа в 19:30 встречаемся с лидерами IT-индустрии на онлайн-дискуссии, чтобы обсудить тему "Современная разработка на Java"
Обсудим:
1. Time based release model — скоростной релизный поезд Java
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5 лет в релизном цикле, что грузят в вагоны и счастливы ли разработчики на остановках?
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Долгожданные фичи (паттерн-матчинг) и проекты (Project Loom, Project Valhalla…)
2. Место Java в бессерверной парадигме
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FAAS все хотят….
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JIT — это уже не модно или будем и дальше компилировать на лету?
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GraalVM как дорога к фреймворкам новой волны — Quarkus / Helidon
3. Новости IDE, и когда уже нас заменят роботы?
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Как изменились интегрированные среды разработки, когда уже можно будет не писать код?
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Что нового и часто используемого в InteliJ IDEA?
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Живы ли другие среды разработки?
4. О чем говорят джависты
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Джавист — это только Java или другие языки тоже? Какие? Kotlin? Groovy?
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Как рядовому разработчику держать себя up-to-date в режиме бесконечных релизов?
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Что делать, чтобы стать java-чемпионом? Сколько времени уделять разработке/сообществу?
Наши гости:
- Тагир Валеев — Developer, JetBrains
- Дмитрий Буздин — Организатор конференции RigaDevDays, основатель латвийского JUG
- Олег Шелаев — Developer Advocate проекта GraalVM, OracleLabs
- Денис Лешенюк — Java Developer, *instinctools. Модератор дискуссии
Будем рады видеть вас среди участников.
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