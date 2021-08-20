9 сентября Минск в очередной раз встречает Международный Форум «Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. Вокруг Безопасности, Вокруг ЦОД. Вокруг Автоматизации. Современная инженерная инфраструктура» (или BIT&BIS-2021). Это разностороннее отраслевое мероприятие в очередной раз соберет для общения и обмена опытом представителей ИТ-сообщества (ИТ-директоров, руководителей и специалистов) и бизнес-среды региона.

На форуме планируются как BIT и BIS части. "Чисто ИТ-шное" (Облака, Данные, Сети, Кибербезопасность, софт и хард для бизнеса) мы совместим с инфраструктурным для ЦОД и не только - автоматизацией и диспетчеризацией, питанием, стандартами проектирования и т.п.

Золотой партнер форума компания - А1, также среди партнеров форума компании: QNAP, beCloud, Открытые технологии, Schneider Electric, CartaMe.

Конференционную часть разбавят интересные панельные дискуссии в рамках Дискуссионного клуба Форума:

1-я погрузит 1-е вас в мир трендов в развитии ЦОД.

2-я затронет Данные. "Храним данные "долго и счастливо". Рынок СХД в современных реалиях."

Спрос на СХД в 2020 и 2021 годах. Аналитика и прогнозы.

Жесткие диски, флеш, облака и ленты. Сдают ли "старички" позиции? 3. Новые технологии СХД. Что нас ждет в ближайшее время?

Стимулы для развития СХД: средства анализа больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей или что-то другое?

3-я дискуссия охватит строительство ЦОД. Какую модель ЦОД выбрать, и как не наступить на грабли при проектировании.