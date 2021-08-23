Клуб Корпораций под Парусом

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26 августа Агентство маркетинговых коммуникаций Арт-Микс групп проведет встречу Клуба Корпораций, посвященную силе бренда и организации уникальных ивентов для ТОП-менеджмента корпораций.
Клуб Корпораций – это сообщество профессионалов, созданное для коммуникаций в новом формате на белорусском рынке и за рубежом. А еще – это новый формат нетворкинга, место отличного отдыха, новых знакомств и неформального общения.
Участники Клуба Корпораций – это hr-специалисты, маркетологи, руководители белорусских и международных компаний.
За несколько лет своего существования участники Клуба Корпораций опережали будущее событийного маркетинга, тестировали новейшие VR и AR технологии, летали на Марс, развивали команду и бизнес, путешествовали на СПА-лайнере, участвовали в самых невероятных театральных мастер-классах, мотивировали и вдохновлялись.
В 2020 году Клуб Корпораций официально заявил о себе на международной арене в Германии, где состоялся трехдневный инсентив-тур с посещением карнавала в Майнце. Обмен навыками и опытом с партнерами из Европы и стран СНГ – важная составляющая деятельности Клуба.
В программе мероприятия:
- лекции от известных спикеров, сертифицированных тренеров, ведущих специалистов в области маркетинга.
- нетворкинг на роскошных яхтах
- обмен опытом, новыми идеями, методиками
- квизы, розыгрыши, подарки и многое другое
Мы собираем профессионалов в сфере маркетинга, чтобы обсудить:
- способы продажи с помощью ивентов
- топ инструментов для прокачки бренда в 2021 году
- тренды рынка мероприятий и альтернативные форматы ивентов
Клуб Корпораций – это сообщество профессионалов, созданное для коммуникаций в новом формате на белорусском рынке и за рубежом. А еще – это новый формат нетворкинга, место отличного отдыха, новых знакомств и неформального общения.
26 августа Центр парусного спорта
Генеральные партнеры мероприятия: А-100
Международное яхтенное комьюнити «Сила ветра»
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