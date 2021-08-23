Клуб Корпораций под Парусом

26 августа Агентство маркетинговых коммуникаций Арт-Микс групп проведет встречу Клуба Корпораций, посвященную силе бренда и организации уникальных ивентов для ТОП-менеджмента корпораций.

Клуб Корпораций – это сообщество профессионалов, созданное для коммуникаций в новом формате на белорусском рынке и за рубежом. А еще – это новый формат нетворкинга, место отличного отдыха, новых знакомств и неформального общения.

Участники Клуба Корпораций – это hr-специалисты, маркетологи, руководители белорусских и международных компаний.

За несколько лет своего существования участники Клуба Корпораций опережали будущее событийного маркетинга, тестировали новейшие VR и AR технологии, летали на Марс, развивали команду и бизнес, путешествовали на СПА-лайнере, участвовали в самых невероятных театральных мастер-классах, мотивировали и вдохновлялись.

В 2020 году Клуб Корпораций официально заявил о себе на международной арене в Германии, где состоялся трехдневный инсентив-тур с посещением карнавала в Майнце. Обмен навыками и опытом с партнерами из Европы и стран СНГ – важная составляющая деятельности Клуба.

В программе мероприятия:

- лекции от известных спикеров, сертифицированных тренеров, ведущих специалистов в области маркетинга.

- нетворкинг на роскошных яхтах

- обмен опытом, новыми идеями, методиками

- квизы, розыгрыши, подарки и многое другое

Мы собираем профессионалов в сфере маркетинга, чтобы обсудить:

- способы продажи с помощью ивентов

- топ инструментов для прокачки бренда в 2021 году

- тренды рынка мероприятий и альтернативные форматы ивентов

Клуб Корпораций – это сообщество профессионалов, созданное для коммуникаций в новом формате на белорусском рынке и за рубежом. А еще – это новый формат нетворкинга, место отличного отдыха, новых знакомств и неформального общения.

26 августа Центр парусного спорта

Генеральные партнеры мероприятия: А-100

Международное яхтенное комьюнити «Сила ветра»

Программа мероприятия