1 сентября в 19:00 по адресу ул. Мельникайте 2а в Кафе "Ателье" состоится мероприятие "Переговорные поединки" от стартапа TALKGYM.pro и Лаборатории Стартапов ZBORKA Labs.



Переговорный навык очень важен для основателей стартапов, предпринимателей и бизнесменов. Все достижения бизнеса и бизнесменов связаны с успешными переговорами.



Переговорные поединки от TALKGYM.pro — отличная возможность для:

- тренировки переговорного навыка с менторской поддержкой профессионалов в безопасных условиях;

- нетворкинга среди единомышленников.

Супервизором мероприятия выступит Александр Амельков — фаундер стартапа TALKGYM.pro, тренер по переговорным навыкам и продажам с опытом более 15-ти лет.



Регистрация обязательна: https://forms.gle/6UTPfvta23jtntTi8