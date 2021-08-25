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Вместе с тем, как растет количество данных, бизнесу требуются все более утонченные и сложные BI-инструменты.
2 сентября в 20:30 встречаемся на дискуссии “Современный Business Intelligence”, чтобы обсудить, каково сегодня состояние сферы Business Intelligence и роль BI-специалистов.
Агенда:
1. Тренды в сфере Business Intelligence.
• Как изменилась за последние 2 года и изменилась ли сфера Business Intelligence?
• Что нового видим на рынке, в подходах и практиках?
• Отличаются ли подходы в разных отраслях и сегментах? Если да, то как?
• Остались ли еще кейсы и каковы они, когда BI-решения не помогают в принятии решений?
• Как развивается профессия BI-аналитиков?
2. Инструменты и практики BI.
• Насколько сейчас важно иметь функционал управления метаданными в рамках BI-решения?
• Чего остро не хватает в практиках и инструментах?
• Embedded Analytics для интеграции с другими платформами. Что нового?
3. Вендоры и позиции инструментов на рынке?
• Насколько релевантен квадрант Gartner при выборе инструментов для Business Intelligence?
• Насколько важны официальные сертификаты от ведущих вендоров?
Наши гости:
- Дмитрий Аношин - Data Engineer, Amazon. Автор канала Инжиниринг Данных и основатель проекта Datalearn.
- Роман Бунин - Head of BI, Яндекс Go. Автор канала Reveal the Data.
- Анастасия Котова - BI Engineer, Currency.com.
- Артур Высоцкий - BI Analyst, *instinctools. Модератор дискуссии.
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