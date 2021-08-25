Вместе с тем, как растет количество данных, бизнесу требуются все более утонченные и сложные BI-инструменты.

2 сентября в 20:30 встречаемся на дискуссии “Современный Business Intelligence”, чтобы обсудить, каково сегодня состояние сферы Business Intelligence и роль BI-специалистов.

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Агенда:

1. Тренды в сфере Business Intelligence.

• Как изменилась за последние 2 года и изменилась ли сфера Business Intelligence?

• Что нового видим на рынке, в подходах и практиках?

• Отличаются ли подходы в разных отраслях и сегментах? Если да, то как?

• Остались ли еще кейсы и каковы они, когда BI-решения не помогают в принятии решений?

• Как развивается профессия BI-аналитиков?

2. Инструменты и практики BI.

• Насколько сейчас важно иметь функционал управления метаданными в рамках BI-решения?

• Чего остро не хватает в практиках и инструментах?

• Embedded Analytics для интеграции с другими платформами. Что нового?

3. Вендоры и позиции инструментов на рынке?

• Насколько релевантен квадрант Gartner при выборе инструментов для Business Intelligence?

• Насколько важны официальные сертификаты от ведущих вендоров?

Наши гости: