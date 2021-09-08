Дата проведения:
16.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Еще до перехода на удаленку DevOps шел по индустрии очень бодрым шагом. Нет сомнений, что дальше философия DevOps будет буквально бежать.
16 сентября в 19:30 встречаемся на дискуссии "Современный DevOps", чтобы оценить основные изменения и направления движения в отрасли, поговорить о тенденциях развития.
Встретимся, чтобы обсудить:
1. Тренды развития DevOps культуры?
- Что нового мы поняли о DevOps на удаленке?
- Что со стандартизацией DevOps? Идет и возможна ли в принципе?
2. Новости и апдейты тулов.
- SRE, или как обеспечиваете надежность и стабильность в этом изменяющемся мире. Ваш наборчик?
- Тренды CI/CD в облаках и best practices в облачной архитектуре.
- Какие инструменты приятно удивили в 2020-2021?
- GitOps и его будущее.
- Что нового увидим на рынке от мастодонтов (LinuxFoundation, hashicrop, AWS, Azure, GCP).
3. Развитие DevOps инженеров.
- Как оставаться up-to-date?
- Влияние GitHub Copilot, или когда уже роботы нас заменят?
- Как девелопер может эффективно выполнять роль DevOps на проекте?
- Будущее DevOps.
Наши гости:
- Барух Садогурский - Head of DevOps Advocacy, Developer Advocate, JFrog. Ведущий подкаста DevOpsSpeakeasy.
- Дмитрий Зайцев - Head of SRE, Flocktory. Организатор devopsconf.io, организатор и глава программного комитета Devopsdays Moscow, организатор митапа Devops Moscow.
- Виктория Алмазова — Senior Security Architect, Microsoft. Более 15 лет опыта работы с безопасностью.
- Виктор Ведмич — Systems Architect. Лидер сообщества DevOps Minsk и основатель подкаста DevOps Kitchen Talks. Модератор дискуссии.
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