Современный DevOps

Дата проведения: 

16.09.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Еще до перехода на удаленку DevOps шел по индустрии очень бодрым шагом. Нет сомнений, что дальше философия DevOps будет буквально бежать.

16 сентября в 19:30 встречаемся на дискуссии "Современный DevOps", чтобы оценить основные изменения и направления движения в отрасли, поговорить о тенденциях развития.

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Встретимся, чтобы обсудить:

1. Тренды развития DevOps культуры?

  • Что нового мы поняли о DevOps на удаленке?
  • Что со стандартизацией DevOps? Идет и возможна ли в принципе?

2. Новости и апдейты тулов.

  • SRE, или как обеспечиваете надежность и стабильность в этом изменяющемся мире. Ваш наборчик?
  • Тренды CI/CD в облаках и best practices в облачной архитектуре.
  • Какие инструменты приятно удивили в 2020-2021?
  • GitOps и его будущее.
  • Что нового увидим на рынке от мастодонтов (LinuxFoundation, hashicrop, AWS, Azure, GCP).

3. Развитие DevOps инженеров.

  • Как оставаться up-to-date?
  • Влияние GitHub Copilot, или когда уже роботы нас заменят?
  • Как девелопер может эффективно выполнять роль DevOps на проекте?
  • Будущее DevOps.

 

Наши гости:

  • Барух Садогурский - Head of DevOps Advocacy, Developer Advocate, JFrog. Ведущий подкаста DevOpsSpeakeasy.
  • Дмитрий Зайцев - Head of SRE, Flocktory. Организатор devopsconf.io, организатор и глава программного комитета Devopsdays Moscow, организатор митапа Devops Moscow.
  • Виктория Алмазова — Senior Security Architect, Microsoft. Более 15 лет опыта работы с безопасностью.
  • Виктор Ведмич — Systems Architect. Лидер сообщества DevOps Minsk и основатель подкаста DevOps Kitchen Talks. Модератор дискуссии.
 
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