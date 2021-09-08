Еще до перехода на удаленку DevOps шел по индустрии очень бодрым шагом. Нет сомнений, что дальше философия DevOps будет буквально бежать.

16 сентября в 19:30 встречаемся на дискуссии "Современный DevOps", чтобы оценить основные изменения и направления движения в отрасли, поговорить о тенденциях развития.

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Встретимся, чтобы обсудить:

1. Тренды развития DevOps культуры?

Что нового мы поняли о DevOps на удаленке?

Что со стандартизацией DevOps? Идет и возможна ли в принципе?

2. Новости и апдейты тулов.

SRE, или как обеспечиваете надежность и стабильность в этом изменяющемся мире. Ваш наборчик?

Тренды CI/CD в облаках и best practices в облачной архитектуре.

Какие инструменты приятно удивили в 2020-2021?

GitOps и его будущее.

Что нового увидим на рынке от мастодонтов (LinuxFoundation, hashicrop, AWS, Azure, GCP).

3. Развитие DevOps инженеров.

Как оставаться up-to-date?

Влияние GitHub Copilot, или когда уже роботы нас заменят?

Как девелопер может эффективно выполнять роль DevOps на проекте?

Будущее DevOps.

Наши гости: