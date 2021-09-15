TRIZ Summit 2021 пройдет в Международный день ТРИЗ! Даже если вы впервые слышите о Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), то удивитесь, узнав, как придумали «дышащий» пластырь, где Дисней нашел финансирование для «Белоснежки», и какие методы помогли изобрести те самые авто -, вело- и самокатные шеринги, которые мгновенно распространились по всему миру. Знатоков же ТРИЗ ожидают доклады о новых методиках и уникальных кейсах.

15, 16 и 23 октября эксперты со всего мира поделятся своим опытом, раскроют тайны устройства как простых, так и бесконечно сложных систем и на реальных примерах покажут, как самые разные специалисты могут применять инструменты ТРИЗ в своей работе.

Все выступления разделены по направлениям:

ТРИЗ в Технике

ТРИЗ в IT

ТРИЗ в Бизнесе

ТРИЗ в образовании

2021 год – юбилейный для ТРИЗ-движения: 95 лет со дня рождения основателя ТРИЗ Генриха Сауловича Альтшуллера. Поэтому, основная тема саммита «Г.С. Альтшуллер – основоположник применения ТРИЗ вне техники».

Профессионалы в области ТРИЗ познакомятся с новыми, уникальными разработками и смогут принять участие в их обсуждении. Те, кто впервые познакомятся с ТРИЗ, откроют для себя совершенно новый и удивительный мир нестандартного мышления.

Саммит пройдет в онлайн-формате. 15 октября все доклады будут доступны на русском и английском языках. Участие бесплатное, необходима регистрация.