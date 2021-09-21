На онлайн-митапе LoGeek Night Java Belarus узнаем о хитростях IDE и решениях, которые сделают разработку проще, эффективнее и веселее.

После митапа пройдет Q&A сессия, где участники смогут выиграть билеты на Java-конференцию Joker 2021. А также обсудим опыт работы в других странах.

Когда: 30 сентября, 19:00 — 20:30

Место: Zoom

Темы:

“Как улучшить жизнь команды в IDE и с чего начать?”

Юрий Артамонов, Software Developer, JetBrains (IntelliJ IDEA)



В жизни любого специалиста наступает момент, когда во всех существующих инструментах чего-то не хватает. То вендор IDE фичу никак не реализует, то фреймворк изобрели на свою голову, а про инструменты не подумали.

В этом докладе Юрий расскажет как и что подкрутить в IntellIJ IDEA, чтобы она помогала всей команде и не мешала реализовывать самые амбициозные проекты.

“Ненапряжное программирование. Как научить систему работать за тебя?”

Виталий Корж, Lead Software Developer, Luxoft



Работа программиста зачастую состоит из бесконечного дублирования уже готовых решений. Создание сервисов и моделей происходит по одному шаблону, покрытие кода тестами — также малоприятное занятие. Стоит ли прилагать усилия команды для контроля процесса или есть возможность его автоматизировать? Как сделать так, чтобы система сама генерировала код?

Рассмотрим возможности IDE (шаблоны, плагины), кодогенерацию, параметризацию и контейнеризацию тестов, а также небольшие хитрости при работе в команде.

Подробности и регистрация по ссылке