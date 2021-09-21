Дата проведения:
28.09.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Не проблема выучить SAFe, Kanban, Scrum, Management 3.0, другие методологии для эффективного управления проектами, проблема — последовательно и уместно применять их.
28 сентября в 19:30 встречаемся с лидерами PM-индустрии на дискуссии "Современный Project Management".
Агенда:
1. Тренды Project Management
- Предиктивные проекты и классические подходы в управлении. Waterfall - все, или все еще имеет право на жизнь? Для каких проектов подходит?
- Проектная работа в пандемическую и пост-пандемическую эпоху. Прощание с co-located teams и как с этим жить?
- Agile фреймворки. Как у кого дела?
2. Роль PM
- Говорят, что классическая профессия РМа вырождается. Например, в FAANG такой должности вообще нету, зато есть TPM, Program Manager. А классические РМы нужны только в энтерпрайзах. Что думаете?
- В чем разница между Delivery Management vs Project Management
3. Развитие Project Manager
- Пути в PM. Какие бывают и какой самый эффективный?
- Как оставаться up-to-date. Что читать, кого смотреть.
- Какие навыки прокачивать?
Гости дискуссии:
- Владимир Горшунов - Основатель AgileLAB. General Manager, Ask Applications/Apalon
- Владимир Маковский - Delivery Director, Profitero
- Рома Ковалевский - Delivery Manager, Banuba. Автор телеграм-канала Менеджер от Боженьки
- Юрий Ерошенков - Head of PMO, *instinctools. Модератор дискуссии
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