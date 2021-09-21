Не проблема выучить SAFe, Kanban, Scrum, Management 3.0, другие методологии для эффективного управления проектами, проблема — последовательно и уместно применять их.

28 сентября в 19:30 встречаемся с лидерами PM-индустрии на дискуссии "Современный Project Management".

Регистрация.

Агенда:

1. Тренды Project Management

Предиктивные проекты и классические подходы в управлении. Waterfall - все, или все еще имеет право на жизнь? Для каких проектов подходит?

Проектная работа в пандемическую и пост-пандемическую эпоху. Прощание с co-located teams и как с этим жить?

Agile фреймворки. Как у кого дела?

2. Роль PM

Говорят, что классическая профессия РМа вырождается. Например, в FAANG такой должности вообще нету, зато есть TPM, Program Manager. А классические РМы нужны только в энтерпрайзах. Что думаете?

В чем разница между Delivery Management vs Project Management

3. Развитие Project Manager

Пути в PM. Какие бывают и какой самый эффективный?

Как оставаться up-to-date. Что читать, кого смотреть.

Какие навыки прокачивать?

Гости дискуссии: