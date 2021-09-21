Современный Project Management

Дата проведения: 

28.09.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Не проблема выучить SAFe, Kanban, Scrum, Management 3.0, другие методологии для эффективного управления проектами, проблема — последовательно и уместно применять их.

28 сентября в 19:30 встречаемся с лидерами PM-индустрии на дискуссии "Современный Project Management".

Регистрация.

 

Агенда:

 

1. Тренды Project Management

  • Предиктивные проекты и классические подходы в управлении. Waterfall - все, или все еще имеет право на жизнь? Для каких проектов подходит?
  • Проектная работа в пандемическую и пост-пандемическую эпоху. Прощание с co-located teams и как с этим жить?
  • Agile фреймворки. Как у кого дела?

2. Роль PM

  • Говорят, что классическая профессия РМа вырождается. Например, в FAANG такой должности вообще нету, зато есть TPM, Program Manager. А классические РМы нужны только в энтерпрайзах. Что думаете?
  • В чем разница между Delivery Management vs Project Management

3. Развитие Project Manager

  • Пути в PM. Какие бывают и какой самый эффективный?
  • Как оставаться up-to-date. Что читать, кого смотреть.
  • Какие навыки прокачивать?

 

Гости дискуссии:

  • Владимир Горшунов - Основатель AgileLAB. General Manager, Ask Applications/Apalon
  • Владимир Маковский - Delivery Director, Profitero
  • Рома Ковалевский - Delivery Manager, Banuba. Автор телеграм-канала Менеджер от Боженьки
  • Юрий Ерошенков - Head of PMO, *instinctools. Модератор дискуссии

 

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