Неделя Интернет-Маркетинга 2021

Не пропустите одно из самых значимых профессиональных событий 2021 года! «Неделя Интернет-Маркетинга» - крупнейшая ежегодная бизнес-конференция с бесплатным онлайн-участием.

С 9 по 15 октября Вас ждут выступления 42 ТОПовых экспертов, которые раскроют самые важные темы по всем областями бизнеса: управлению командами и проектами, маркетингу и продажам, лидогенерации, социальным сетям, сайтам, email и мессенджер маркетингу.

Вы увидите абсолютно новые доклады, подготовленные специально для «Недели Интернет-Маркетинга 2021». Вы увидите разборы 40+ реальных бизнес-кейсов и получите конкретные решения и практические рекомендации.

Для Вас выступят 42 эксперта, чьи профессиональные достижения широко известны и не требуют представлений: Илья Балахнин, Дмитрий Румянцев, Настасья Белочкина, Денис Каплунов, Дмитрий Кот, Ильяна Левина, Дмитрий Сидорин, Антон Петроченков, Максим Белоусов, Юлия Ракова, Владимир Лоцманов, Тимофей Квачёв, Михаил Шакин, Юлия Магась и другие.

А самое важное - на конференции запрещены реклама и продажи во время выступлений! Вас ждёт только качественный уникальный контент без воды и рекламы.

В 2020 году «Неделя Интернет-Маркетинга» была номинирована в книгу рекордов Гиннесса, как самая масштабная онлайн-конференция в мире: на мероприятие зарегистрировались 52000 маркетологов, предпринимателей и специалистов смежных направлений, а 22609 посмотрели онлайн-трансляцию!

В 2021 году мы не ставим цель повторно стать самым масштабным мероприятием. Вместо этого мы сфокусировались на предоставлении максимальной практической пользы. Наша цель — организовать лучшую конференцию по бизнесу и маркетингу.

Соорганизатор конференции: сервис автоматизации рекламы Click.ru.

Генеральный партнёр: CRM-бренд №1 в Беларуси и России bitrix24.by.

Образовательный партнёр: учебный центр интернет-маркетинга convertmonster.ru.