Godel QM Meetup

Дата проведения:
02.10.2021
Место проведения:
Бесплатно
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2 октября Godel-профи поделятся экспертизой на актуальные темы в конференц-зале гостиницы «Турист».
Senior QA Engineer Лера Лихошерст расскажет о том, насколько важны для тестировщика soft skills, а Senior SDET Саша Грудовенко расскажет о роли QA в Godel, о том, как происходит поиск тестировщика на международные проекты, и какие навыки нужны специалисту, чтобы в них попасть.
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Дата: 2 октября (суббота)
Время: 12.30
Место: гостиница «Турист», Советская 87, конференц-зал
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