Godel QM Meetup

2 октября Godel-профи поделятся экспертизой на актуальные темы в конференц-зале гостиницы «Турист».

Senior QA Engineer Лера Лихошерст расскажет о том, насколько важны для тестировщика soft skills, а Senior SDET Саша Грудовенко расскажет о роли QA в Godel, о том, как происходит поиск тестировщика на международные проекты, и какие навыки нужны специалисту, чтобы в них попасть.

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Дата: 2 октября (суббота)

Время: 12.30

Место: гостиница «Турист», Советская 87, конференц-зал