FrontendConf 2021

Дата проведения: 

с 11.10.2021 по 12.10.2021

Место проведения: 

Платно

Цель конференции - разобрать насущные профессиональные вопросы и проблемы, а именно: обсудить архитектуру, паттерны и дать экспозицию по основным современным практикам и перспективным технологиям. Мы верим, в то, что миссия профессиональной конференции - расширять кругозор, знакомить посетителей с современными подходами в разработке и предлагать варианты решения боевых задач любой сложности.

Кроме хардскиллз мы считаем крайне важным говорить о том как выстраивать свою карьеру, эффективно использовать принципы командной работы, нанимать, участвовать в развитии комьюнити через опенсорс, менторство молодых разработчиков или спикерство.

 
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