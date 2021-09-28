FrontendConf 2021

Цель конференции - разобрать насущные профессиональные вопросы и проблемы, а именно: обсудить архитектуру, паттерны и дать экспозицию по основным современным практикам и перспективным технологиям. Мы верим, в то, что миссия профессиональной конференции - расширять кругозор, знакомить посетителей с современными подходами в разработке и предлагать варианты решения боевых задач любой сложности.

Кроме хардскиллз мы считаем крайне важным говорить о том как выстраивать свою карьеру, эффективно использовать принципы командной работы, нанимать, участвовать в развитии комьюнити через опенсорс, менторство молодых разработчиков или спикерство.