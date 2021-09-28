Конференция SmartData 2021

11-14 октября пройдет SmartData 2021 — конференция по Data Engineering. SmartData — техническая конференция для тех, кто погружен в мир машинного обучения, анализа и обработки данных.

4 дня хардкордовых докладов, общения со спикерами и обсуждение самых акуальных тем из мира дата-инжиринга.



Темы, которые будут обсуждать на конференции:

Стриминг

СУБД и хранилища для больших данных

Архитектура DWH

Data governance

Технологии построения ETL

Оркестрация и MLOps

Cloud solutions

и многое другое.

Подробная информация на сайте мероприятия.