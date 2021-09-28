Конференция SmartData 2021

Дата проведения:
с 11.10.2021 по 14.10.2021
Место проведения:
Платно
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4 дня хардкордовых докладов, общения со спикерами и обсуждение самых акуальных тем из мира дата-инжиринга.
11-14 октября пройдет SmartData 2021 — конференция по Data Engineering. SmartData — техническая конференция для тех, кто погружен в мир машинного обучения, анализа и обработки данных.
4 дня хардкордовых докладов, общения со спикерами и обсуждение самых акуальных тем из мира дата-инжиринга.
Темы, которые будут обсуждать на конференции:
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Стриминг
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СУБД и хранилища для больших данных
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Архитектура DWH
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Data governance
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Технологии построения ETL
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Оркестрация и MLOps
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Cloud solutions
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и многое другое.
Подробная информация на сайте мероприятия.
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