Конференция SmartData 2021

Дата проведения: 

с 11.10.2021 по 14.10.2021

Место проведения: 

Платно

11-14 октября пройдет SmartData 2021 — конференция по Data Engineering. SmartData — техническая конференция для тех, кто погружен в мир машинного обучения, анализа и обработки данных.

4 дня хардкордовых докладов, общения со спикерами и обсуждение самых акуальных тем из мира дата-инжиринга.

Темы, которые будут обсуждать на конференции:

  • Стриминг

  • СУБД и хранилища для больших данных

  • Архитектура DWH

  • Data governance

  • Технологии построения ETL

  • Оркестрация и MLOps

  • Cloud solutions

  • и многое другое.

Подробная информация на сайте мероприятия.

 

 
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