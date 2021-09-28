VIII Международный форум ВБА-2021 "Цифровая эволюция в финансах"

Дата проведения: 

с 21.10.2021 по 22.10.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Форум ВБА-2021 традиционно соберёт ведущих разработчиков, лучшие бизнес-практики и наиболее востребованные решения в сфере технологий для банков и финансовых компаний. Выставка и деловая программа Форума охватывают практически все важнейшие направления использования информационных технологий в финансах – от развития ИТ-инфраструктуры и цифровой трансформации бизнеса до практического применения инновационных технологий во всех сферах деятельности финансовых организаций.

Решения и технологии, которые будут представлены на Форуме:

  • Автоматизированные банковские системы (АБС, ИБС, core banking)
  • Банковская ИТ-инфраструктура, ЦОДы, оборудование, телеком, IoT
  • Отчетность, МСФО (IFRS) 9, RegTech, SupTech
  • Управление бизнес-процессами и ЭДО (BPM, ECM, BI, RPA)
  • Управление рисками в финансовых организациях
  • Автоматизация фронт-офиса, филиальной сети, розничного и корпоративного бизнеса
  • Обслуживание физических лиц, МСБ и корпораций
  • Электронный и мобильный банкинг, системы ДБО
  • Маркетплейсы, небанковские сервисы и банковские экосистемы
  • Облачные технологии
  • Интеграционные решения
  • Информационная безопасность
  • AI, Machine Learning, Big Data, Data Science
  • ЕБС, Биометрия и продвинутые технологии аутентификации
  • Открытый банкинг и Open API
  • Блокчейн и цифровые активы
  • Система быстрых платежей (СБП)
  • Кредитование и скоринг
  • Операции на финансовых рынках (Биржа, OTC)
  • Банковские карты, платежные системы, процессинг, бесконтактные платежи, NFC
  • Электронная и мобильная коммерция, интернет и мобильный эквайринг
  • Системы самообслуживания, банкоматы, платежные терминалы
  • Управление продажами и маркетингом
  • Управление взаимодействием с клиентами, Контакт-центры, CRM-системы
  • Управление ИТ-услугами (DevOps, ITSM, ITIL)
  • Управление ИТ-проектами и командами (Agile, SCRUM, Lean)
  • ЭДО с государственными органами (ГИС ГМП ФК, ФНС, ФССП, ФМС, ГИС ЖКХ и др.)
  • Управление ресурсами, управление персоналом (HRM, АХД, закупки)

Основную аудиторию Форума составляют руководители ИТ и бизнес подразделений банков. Планируемая численность посетителей – 600-800 делегатов из России и других стран. Для представителей от банков и других финансовых компаний (страховых, брокерских, НПФ, МФО, НКО) участие в Форуме – бесплатне (при условии предварительной регистрации).

 

 
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