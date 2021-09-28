VIII Международный форум ВБА-2021 "Цифровая эволюция в финансах"

Форум ВБА-2021 традиционно соберёт ведущих разработчиков, лучшие бизнес-практики и наиболее востребованные решения в сфере технологий для банков и финансовых компаний. Выставка и деловая программа Форума охватывают практически все важнейшие направления использования информационных технологий в финансах – от развития ИТ-инфраструктуры и цифровой трансформации бизнеса до практического применения инновационных технологий во всех сферах деятельности финансовых организаций.

Решения и технологии, которые будут представлены на Форуме:

Автоматизированные банковские системы (АБС, ИБС, core banking)

Банковская ИТ-инфраструктура, ЦОДы, оборудование, телеком, IoT

Отчетность, МСФО (IFRS) 9, RegTech, SupTech

Управление бизнес-процессами и ЭДО (BPM, ECM, BI, RPA)

Управление рисками в финансовых организациях

Автоматизация фронт-офиса, филиальной сети, розничного и корпоративного бизнеса

Обслуживание физических лиц, МСБ и корпораций

Электронный и мобильный банкинг, системы ДБО

Маркетплейсы, небанковские сервисы и банковские экосистемы

Облачные технологии

Интеграционные решения

Информационная безопасность

AI, Machine Learning, Big Data, Data Science

ЕБС, Биометрия и продвинутые технологии аутентификации

Открытый банкинг и Open API

Блокчейн и цифровые активы

Система быстрых платежей (СБП)

Кредитование и скоринг

Операции на финансовых рынках (Биржа, OTC)

Банковские карты, платежные системы, процессинг, бесконтактные платежи, NFC

Электронная и мобильная коммерция, интернет и мобильный эквайринг

Системы самообслуживания, банкоматы, платежные терминалы

Управление продажами и маркетингом

Управление взаимодействием с клиентами, Контакт-центры, CRM-системы

Управление ИТ-услугами (DevOps, ITSM, ITIL)

Управление ИТ-проектами и командами (Agile, SCRUM, Lean)

ЭДО с государственными органами (ГИС ГМП ФК, ФНС, ФССП, ФМС, ГИС ЖКХ и др.)

Управление ресурсами, управление персоналом (HRM, АХД, закупки)

Основную аудиторию Форума составляют руководители ИТ и бизнес подразделений банков. Планируемая численность посетителей – 600-800 делегатов из России и других стран. Для представителей от банков и других финансовых компаний (страховых, брокерских, НПФ, МФО, НКО) участие в Форуме – бесплатне (при условии предварительной регистрации).