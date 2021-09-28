VIII Международный форум ВБА-2021 "Цифровая эволюция в финансах"

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Форум ВБА-2021 традиционно соберёт ведущих разработчиков, лучшие бизнес-практики и наиболее востребованные решения в сфере технологий для банков и финансовых компаний. Выставка и деловая программа Форума охватывают практически все важнейшие направления использования информационных технологий в финансах – от развития ИТ-инфраструктуры и цифровой трансформации бизнеса до практического применения инновационных технологий во всех сферах деятельности финансовых организаций.
Решения и технологии, которые будут представлены на Форуме:
- Автоматизированные банковские системы (АБС, ИБС, core banking)
- Банковская ИТ-инфраструктура, ЦОДы, оборудование, телеком, IoT
- Отчетность, МСФО (IFRS) 9, RegTech, SupTech
- Управление бизнес-процессами и ЭДО (BPM, ECM, BI, RPA)
- Управление рисками в финансовых организациях
- Автоматизация фронт-офиса, филиальной сети, розничного и корпоративного бизнеса
- Обслуживание физических лиц, МСБ и корпораций
- Электронный и мобильный банкинг, системы ДБО
- Маркетплейсы, небанковские сервисы и банковские экосистемы
- Облачные технологии
- Интеграционные решения
- Информационная безопасность
- AI, Machine Learning, Big Data, Data Science
- ЕБС, Биометрия и продвинутые технологии аутентификации
- Открытый банкинг и Open API
- Блокчейн и цифровые активы
- Система быстрых платежей (СБП)
- Кредитование и скоринг
- Операции на финансовых рынках (Биржа, OTC)
- Банковские карты, платежные системы, процессинг, бесконтактные платежи, NFC
- Электронная и мобильная коммерция, интернет и мобильный эквайринг
- Системы самообслуживания, банкоматы, платежные терминалы
- Управление продажами и маркетингом
- Управление взаимодействием с клиентами, Контакт-центры, CRM-системы
- Управление ИТ-услугами (DevOps, ITSM, ITIL)
- Управление ИТ-проектами и командами (Agile, SCRUM, Lean)
- ЭДО с государственными органами (ГИС ГМП ФК, ФНС, ФССП, ФМС, ГИС ЖКХ и др.)
- Управление ресурсами, управление персоналом (HRM, АХД, закупки)
Основную аудиторию Форума составляют руководители ИТ и бизнес подразделений банков. Планируемая численность посетителей – 600-800 делегатов из России и других стран. Для представителей от банков и других финансовых компаний (страховых, брокерских, НПФ, МФО, НКО) участие в Форуме – бесплатне (при условии предварительной регистрации).
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