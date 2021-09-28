DotNext 2021 Moscow: конференция для .NET-разработчиков

Дата проведения:
с 21.10.2021 по 22.10.2021
Место проведения:
Платно
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21-22 октября состоится конференция для .NET-разработчиков DotNext 2021 Moscow.
DotNext — это десятки докладов от экспертов мирового уровня — у нас выступали Scott Hanselman, Jon Skeet, Jeffrey Richter, Sasha Goldshtein, Jon Galloway, Андрей Акиньшин. 2 дня общения с коллегами по цеху, разработчиками из крупнейших компаний (Google, Microsoft, JetBrains) в чатах и дискуссионных зонах.
Основные темы конференции:
- настоящее и будущее платформы .NET;
- оптимизация производительности;
- внутреннее устройство платформ;
- архитектура и паттерны проектирования;
- нетривиальные задачи и best practices.
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