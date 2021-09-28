DotNext 2021 Moscow: конференция для .NET-разработчиков

21-22 октября состоится конференция для .NET-разработчиков DotNext 2021 Moscow.

DotNext — это десятки докладов от экспертов мирового уровня — у нас выступали Scott Hanselman, Jon Skeet, Jeffrey Richter, Sasha Goldshtein, Jon Galloway, Андрей Акиньшин. 2 дня общения с коллегами по цеху, разработчиками из крупнейших компаний (Google, Microsoft, JetBrains) в чатах и дискуссионных зонах.

Основные темы конференции: