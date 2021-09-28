DotNext 2021 Moscow: конференция для .NET-разработчиков

Дата проведения: 

с 21.10.2021 по 22.10.2021

Место проведения: 

Платно

21-22 октября состоится конференция для .NET-разработчиков DotNext 2021 Moscow.

DotNext — это десятки докладов от экспертов мирового уровня — у нас выступали Scott Hanselman, Jon Skeet, Jeffrey Richter, Sasha Goldshtein, Jon Galloway, Андрей Акиньшин. 2 дня общения с коллегами по цеху, разработчиками из крупнейших компаний (Google, Microsoft, JetBrains) в чатах и дискуссионных зонах.

Основные темы конференции:

  • настоящее и будущее платформы .NET;
  • оптимизация производительности;
  • внутреннее устройство платформ;
  • архитектура и паттерны проектирования;
  • нетривиальные задачи и best practices.

 

 
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