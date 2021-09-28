Joker 2021 – международная Java-конференция

Дата проведения: 

с 25.10.2021 по 28.10.2021

Место проведения: 

Платно

Joker — техническая Java-конференция для опытных разработчиков и тимлидов. Несколько десятков докладов, воркшопов и дискуссий обо всем, что происходит в мире Java сегодня.

Основные темы: производительность, concurrency, тестирование, распределенные системы и высокие нагрузки в мире Java, а также будущее платформы.

Фичи конференции:

  • Видео в разрешении 4К

  • Прямой эфир и запись

  • Мы отвечаем за то, что делаем. Если вам не понравится — мы вернем вам деньги

  • Активности и доклады от партнёров

  • Дискуссионные зоны онлайн

 

 

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