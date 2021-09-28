Joker 2021 – международная Java-конференция

Joker — техническая Java-конференция для опытных разработчиков и тимлидов. Несколько десятков докладов, воркшопов и дискуссий обо всем, что происходит в мире Java сегодня.

Основные темы: производительность, concurrency, тестирование, распределенные системы и высокие нагрузки в мире Java, а также будущее платформы.

Фичи конференции: