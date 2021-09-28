Joker 2021 – международная Java-конференция

Дата проведения:
с 25.10.2021 по 28.10.2021
Место проведения:
Платно
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Joker — техническая Java-конференция для опытных разработчиков и тимлидов. Несколько десятков докладов, воркшопов и дискуссий обо всем, что происходит в мире Java сегодня.
Основные темы: производительность, concurrency, тестирование, распределенные системы и высокие нагрузки в мире Java, а также будущее платформы.
Фичи конференции:
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Видео в разрешении 4К
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Прямой эфир и запись
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Активности и доклады от партнёров
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