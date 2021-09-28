Optimization-2021

Онлайн-конференция Optimization, посвященная SEO и продвижению бизнеса в интернете, отмечает 20-й день рождения!

28 и 29 октября участников ждет специальная юбилейная программа:

- 2 потока: для маркетологов и SEO-специалистов;

- 12 секций с выступлениями 70 спикеров, доклады которых прошли строгий отбор программного комитета;

- специальная секция поисковиков с представителями Яндекс, Google и Mail.ru;

- приглашенные западные SEO-эксперты, которые расскажут о западном SEO и продвижении за рубежом;

Выступления и мастер-классы в прямом эфире, презентации технологических новинок и не только — бесплатно.

Принять участие в конференции: https://clck.ru/Wb4RG