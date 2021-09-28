Optimization-2021

Дата проведения: 

с 28.10.2021 по 29.10.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Онлайн-конференция Optimization, посвященная SEO и продвижению бизнеса в интернете, отмечает 20-й день рождения!

28 и 29 октября участников ждет специальная юбилейная программа: 

- 2 потока: для маркетологов и SEO-специалистов; 

- 12 секций с выступлениями 70 спикеров, доклады которых прошли строгий отбор программного комитета; 

- специальная секция поисковиков с представителями Яндекс, Google и Mail.ru; 

 

- приглашенные западные SEO-эксперты, которые расскажут о западном SEO и продвижении за рубежом;

Выступления и мастер-классы в прямом эфире, презентации технологических новинок и не только — бесплатно. 

Принять участие в конференции: https://clck.ru/Wb4RG   

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