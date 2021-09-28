Optimization-2021

Дата проведения:
с 28.10.2021 по 29.10.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Онлайн-конференция Optimization, посвященная SEO и продвижению бизнеса в интернете, отмечает 20-й день рождения!
28 и 29 октября участников ждет специальная юбилейная программа:
- 2 потока: для маркетологов и SEO-специалистов;
- 12 секций с выступлениями 70 спикеров, доклады которых прошли строгий отбор программного комитета;
- специальная секция поисковиков с представителями Яндекс, Google и Mail.ru;
- приглашенные западные SEO-эксперты, которые расскажут о западном SEO и продвижении за рубежом;
Выступления и мастер-классы в прямом эфире, презентации технологических новинок и не только — бесплатно.
Принять участие в конференции: https://clck.ru/Wb4RG
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