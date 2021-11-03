4 декабря (суббота) в отеле "Виктория" (пр. Победителей, 59) в 7-й раз состоится международная конференция Career Day 2021. Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-режимах.

Более 12 спикеров будут делиться своим опытом из США, Нидерландов и Беларуси. Мы узнаем больше про собственный бизнес в ИТ, о развитии стартапа с привлечением необходимых ресурсов. Также эксперты международных ИТ-компаний поделятся внутренними проектами и докладами по разным техническим направлениям. Поговорим о проблемных вопросах между работником и нанимателем. А также узнаем, что такое трудовой экстремизм в сфере ИТ. Список докладов еще формируется, поэтому следите за обновлением на сайте.

На нашей конференции вы сможете узнать о вакансиях в известных ИТ-компаниях, а также пообщаться с их представителями в экспо-зоне. Для гостей мероприятия предусмотрена бесплатная парковка. Количество мест ограничено, регистрация уже открыта.

Организатор конференции: информационно-аналитический IT-Hub KV.by

Генеральный партнер: LeverX Group

Золотые партнеры: Innowise, Solvd, *instinctools, Rabota.by, IBA Group, Тинькофф Центр Разработки, Джили Центр Минск, Zborka Labs.

Серебряные партнеры: Syberry, Helmes, Deriv, EnglishDom.