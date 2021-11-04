10 декабря на бесплатной онлайн-конференции о мозге, мышлении и их прокачке Mind Hacking будем поднимать темы, которые затрагивают каждого из нас!

Вы получите мощную поддержку от единомышленников, подкрепленную научно-обоснованными практиками от психологов и тех, кто научился выжимать из своего мозга максимум.

Никита Белковский, Lead QA Engineer в OZON.ru, расскажет о том, как видеоигры на работе ведут к продуктивности и развивают наш мозг.

С Вероникой Луговской, психологом в когнитивно-поведенческом подходе, поработаем ваш перфекционизм и найдём причину прокрастинации.

Галя Петракова - клинический психолог, даст рабочие практики, с которыми вы точно не выгорите на работе.

А Андрей Сокол, нейроанатом, кандидат медицинских наук, невролог, расскажет про сон, медитацию и нейропластичность нашего мозга.

И это не все полезности в этот день. Больше спикеров и регистрация на сайте конференции.