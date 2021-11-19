Проблемы ИТ бизнеса и пути их решения

Дата проведения: 

25.11.2021

Место проведения: 

Платно

25 ноября в конференц-центре IBB в формате панельной дискуссии пройдет итоговая встреча Belarus IT Companies Club.

BICC — крупнейшая неформальная ассоциация ИТ компаний Беларуси. С 2016 года Клуб развивает профессиональные сообщества для CEO и владельцев, Sales, HR, Finance & Law специалистов; проводит бизнес мероприятия и исследования. Сегодня участниками BICC являются более 120 компаний с продуктовой и сервисной бизнес-моделью.

Ключевые вопросы дискуссии:

  • Тренды глобального ИТ рынка
  • Кадровые проблемы
  • Обратная сторона удаленной работы
  • Перспективы ИТ бизнеса в Беларуси

В программу встречи включены: презентация о результатах и планах развития Клуба, а также время для неформального общения.

Приглашаем топ-менеджеров ИТ компаний. Подробности встречи и регистрация на сайте BICC.

 

 
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