Проблемы ИТ бизнеса и пути их решения

25 ноября в конференц-центре IBB в формате панельной дискуссии пройдет итоговая встреча Belarus IT Companies Club.

BICC — крупнейшая неформальная ассоциация ИТ компаний Беларуси. С 2016 года Клуб развивает профессиональные сообщества для CEO и владельцев, Sales, HR, Finance & Law специалистов; проводит бизнес мероприятия и исследования. Сегодня участниками BICC являются более 120 компаний с продуктовой и сервисной бизнес-моделью.

Ключевые вопросы дискуссии:

Тренды глобального ИТ рынка

Кадровые проблемы

Обратная сторона удаленной работы

Перспективы ИТ бизнеса в Беларуси

В программу встречи включены: презентация о результатах и планах развития Клуба, а также время для неформального общения.

Приглашаем топ-менеджеров ИТ компаний. Подробности встречи и регистрация на сайте BICC.