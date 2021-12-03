EPAM Java Hiring Weeks

Дата проведения: 

с 08.12.2021 по 17.12.2021

Место проведения: 

Бесплатно

С 8 по 17 декабря в региональных офисах EPAM Belarus пройдут Java Hiring Weeks.
Приглашаем Java-специалистов уровня Middle, Senior и Lead стать частью нашей команды!

Вы получите sign-on бонус от $2000 до $4000, если примете наше предложение о работе и присоединитесь к нашей команде до конца января 2022.

Как принять участие?
-- Оставьте заявку на платформе до 17 декабря

-- Выберите удобную дату и время для интервью

-- Дождитесь обратной связи от рекрутера

-- Успешно пройдите техническое собеседование

 

-- Примите Job Offer от ЕРАМ и получите стартовый бонус от $2000 до $4000

Регистрация по ссылке:
EPAM GrodnoEPAM GomelEPAM MogilevEPAM VitebskEPAM Brest

 

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