EPAM Java Hiring Weeks

С 8 по 17 декабря в региональных офисах EPAM Belarus пройдут Java Hiring Weeks.

Приглашаем Java-специалистов уровня Middle, Senior и Lead стать частью нашей команды!

Вы получите sign-on бонус от $2000 до $4000, если примете наше предложение о работе и присоединитесь к нашей команде до конца января 2022.



Как принять участие?

-- Оставьте заявку на платформе до 17 декабря

-- Выберите удобную дату и время для интервью

-- Дождитесь обратной связи от рекрутера

-- Успешно пройдите техническое собеседование

-- Примите Job Offer от ЕРАМ и получите стартовый бонус от $2000 до $4000

Регистрация по ссылке:

EPAM Grodno/ EPAM Gomel/ EPAM Mogilev/ EPAM Vitebsk/ EPAM Brest