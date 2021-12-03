EPAM Java Hiring Weeks

Дата проведения:
с 08.12.2021 по 17.12.2021
Место проведения:
Бесплатно
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С 8 по 17 декабря в региональных офисах EPAM Belarus пройдут Java Hiring Weeks.
Вы получите sign-on бонус от $2000 до $4000, если примете наше предложение о работе и присоединитесь к нашей команде до конца января 2022.
Регистрация по ссылке:
С 8 по 17 декабря в региональных офисах EPAM Belarus пройдут Java Hiring Weeks.
Приглашаем Java-специалистов уровня Middle, Senior и Lead стать частью нашей команды!
Вы получите sign-on бонус от $2000 до $4000, если примете наше предложение о работе и присоединитесь к нашей команде до конца января 2022.
Как принять участие?
-- Оставьте заявку на платформе до 17 декабря
-- Выберите удобную дату и время для интервью
-- Дождитесь обратной связи от рекрутера
-- Успешно пройдите техническое собеседование
-- Примите Job Offer от ЕРАМ и получите стартовый бонус от $2000 до $4000
Регистрация по ссылке:
EPAM Grodno/ EPAM Gomel/ EPAM Mogilev/ EPAM Vitebsk/ EPAM Brest
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