TestDrivenConf++

Дата проведения:
с 28.04.2022 по 29.04.2022
Место проведения:
Платно
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Доклады с реальными примерами использования open-source-решений (с ссылками на репозитории, git-clone и можно запускать у себя), Cookbook построения тестирования фронта, бэка, инфраструктуры, нагрузки и безопасности с нуля.
Обсудим, как системно выстроить собственное обучение и узнаем, как автоматизировать рутину, снизить трудозатраты на тестирование и ведение тестовой документации
Приобрести билет можно по ссылке.
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