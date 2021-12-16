TestDrivenConf++

Доклады с реальными примерами использования open-source-решений (с ссылками на репозитории, git-clone и можно запускать у себя), Cookbook построения тестирования фронта, бэка, инфраструктуры, нагрузки и безопасности с нуля.

Обсудим, как системно выстроить собственное обучение и узнаем, как автоматизировать рутину, снизить трудозатраты на тестирование и ведение тестовой документации

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