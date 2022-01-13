Cеминар-митап «Инженерный Каравай с Брусникой»

Компания Softline рада пригласить вас на единственный в своем роде семинар-митап «Инженерный Каравай с Брусникой».

На мероприятии мы развеем все мифы про CAD/CAM/CAE системы и проведем их независимый обзор, сравним решения разных вендоров, обсудим актуальные проблемы и ответим на вопросы.

Не пропустите возможность принять участие в этой уникальной дискуссии!

Когда: 27 января, 9:30 – 15:00

Где: Willing Hotel (конференц-зал «Форум»), г. Минск ул. Ленина, 50

Условия участия: Бесплатно

Встречу проведут:

Виталий Каравай, технический специалист решений Autodesk, Softline

Диана Брусникина, технический специалист по CAD/CAM системам, Softline

Митап будет полезен для:

инженеров-конструкторов промышленных предприятий

инженеров-технологов промышленных предприятий

специалистов в области ЧПУ

руководителей среднего звена и главным специалистам предприятия

Мы предлагаем выбрать удобный формат для участия:

Оффлайн - Место проведения: Willing Hotel (конференц-зал «Форум»), г. Минск ул. Ленина, 50

Такой формат удобен, потому что вы сможете лично пообщаться с коллегами и экспертами, а также задать интересующие вопросы.

Онлайн - Видеотрансляция на веб-платформе

Мы организуем онлайн-трансляцию, чтобы вы смогли принять участие в мероприятии, не отрываясь от рабочего процесса.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.