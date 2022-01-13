Cеминар-митап «Инженерный Каравай с Брусникой»

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Место проведения:
Компания Softline рада пригласить вас на единственный в своем роде семинар-митап «Инженерный Каравай с Брусникой».
На мероприятии мы развеем все мифы про CAD/CAM/CAE системы и проведем их независимый обзор, сравним решения разных вендоров, обсудим актуальные проблемы и ответим на вопросы.
Не пропустите возможность принять участие в этой уникальной дискуссии!
Когда: 27 января, 9:30 – 15:00
Где: Willing Hotel (конференц-зал «Форум»), г. Минск ул. Ленина, 50
Условия участия: Бесплатно
Встречу проведут:
Виталий Каравай, технический специалист решений Autodesk, Softline
Диана Брусникина, технический специалист по CAD/CAM системам, Softline
Митап будет полезен для:
- инженеров-конструкторов промышленных предприятий
- инженеров-технологов промышленных предприятий
- специалистов в области ЧПУ
- руководителей среднего звена и главным специалистам предприятия
Мы предлагаем выбрать удобный формат для участия:
Оффлайн - Место проведения: Willing Hotel (конференц-зал «Форум»), г. Минск ул. Ленина, 50
Такой формат удобен, потому что вы сможете лично пообщаться с коллегами и экспертами, а также задать интересующие вопросы.
Онлайн - Видеотрансляция на веб-платформе
Мы организуем онлайн-трансляцию, чтобы вы смогли принять участие в мероприятии, не отрываясь от рабочего процесса.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.
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