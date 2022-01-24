Офлайн митап “Разработка без купюр: код ревью, тулы, тесты в продуктовой команде”

9 февраля в 18:30 приглашаем на четвертый митап из серии CodeBase в Гомеле.

Тема митапа “Разработка без купюр: код ревью, тулы, тесты в продуктовой команде”

У каждой Tech команды свой подход к построению процессов разработки. Во время митапа Юра Орлов, инженер в продуктовой компании Stiltsoft, расскажет о разработке на примере своей команды. Какие практики и тулы используют ребята при написании кода, сборке, тестировании, коммуникациях и почему.

Stiltsoft - продуктовая компания, которая разрабатывает собственные В2В приложения, расширяющие возможности Jira, Confluence и Bitbucket с 2010 года. Приложениями ребят пользуется больше 11 000 компаний по всему миру.

Место проведения: Sozhski Hub, г.Гомель, ул. Подгорная, 10Г.

Формат: ивент предполагает бургеры, напитки и разговоры о буднях разработчика.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Организатор - компания Stiltsoft.

Что будет на митапе?

18:30 - 18.50 – собираемся в Sozhski Hub

18.50 - 19:30 – Юра Орлов, инженер Stiltsoft, расскажет:

С чего начинается день разработчика

Какие бывают задачи? Опыт использования Jira и Confluence

Ближе к коду: Практики и тулы при написании кода (пулреквесты, код-ревью, совместное владение кодом, IDE) Сборка (TeamCity и тесты) Коммуникации в команде



19:30 - 20:00 – networking: задаем вопросы спикеру, общаемся и делимся опытом

Кому будет интересен ивент?

Разработчикам, инженерам, проджект-менеджерам и всем техническим и не только специалистам, кому интересно пообщаться и узнать что-то новое.

Telegram-канал https://t.me/stiltsoft, там будет вся информация о мероприятии. Задавайте свои вопросы, общайтесь, делитесь ожиданиями до и фидбеком после!

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.