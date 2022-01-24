Офлайн митап “Разработка без купюр: код ревью, тулы, тесты в продуктовой команде”

Дата проведения:
Место проведения:
9 февраля в 18:30 приглашаем на четвертый митап из серии CodeBase в Гомеле.
Тема митапа “Разработка без купюр: код ревью, тулы, тесты в продуктовой команде”
У каждой Tech команды свой подход к построению процессов разработки. Во время митапа Юра Орлов, инженер в продуктовой компании Stiltsoft, расскажет о разработке на примере своей команды. Какие практики и тулы используют ребята при написании кода, сборке, тестировании, коммуникациях и почему.
Stiltsoft - продуктовая компания, которая разрабатывает собственные В2В приложения, расширяющие возможности Jira, Confluence и Bitbucket с 2010 года. Приложениями ребят пользуется больше 11 000 компаний по всему миру.
Место проведения: Sozhski Hub, г.Гомель, ул. Подгорная, 10Г.
Формат: ивент предполагает бургеры, напитки и разговоры о буднях разработчика.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Организатор - компания Stiltsoft.
Что будет на митапе?
18:30 - 18.50 – собираемся в Sozhski Hub
18.50 - 19:30 – Юра Орлов, инженер Stiltsoft, расскажет:
- С чего начинается день разработчика
- Какие бывают задачи? Опыт использования Jira и Confluence
- Ближе к коду:
- Практики и тулы при написании кода (пулреквесты, код-ревью, совместное владение кодом, IDE)
- Сборка (TeamCity и тесты)
- Коммуникации в команде
19:30 - 20:00 – networking: задаем вопросы спикеру, общаемся и делимся опытом
Кому будет интересен ивент?
Разработчикам, инженерам, проджект-менеджерам и всем техническим и не только специалистам, кому интересно пообщаться и узнать что-то новое.
Telegram-канал https://t.me/stiltsoft, там будет вся информация о мероприятии. Задавайте свои вопросы, общайтесь, делитесь ожиданиями до и фидбеком после!
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
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