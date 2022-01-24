Спешим сообщить, что конференция Open IT феерично возвращается! Мы набираем обороты – несмотря на ковидное время, в прошлом году конференцию посетило более 560 человек. И это только очно. В этом году мы выходим с новыми масштабами и снова ждем тебя!

Главная профориентирующая конференция пройдет в Гомеле 19 февраля. Она для тех, кто хочет войти в IT и построить в ней карьеру, кому нужны рекомендации по трудоустройству или помощь в поиске работы, для тех, кто хочет завести новые знакомства, пообщаться с интересными людьми и узнать о последних тенденциях в IT-индустрии. Это будет как всегда познавательно, увлекательно и бесплатно для посетителей. Всё, что нужно, — пройти регистрацию по ссылке.

Встреча пройдет в двух форматах. Тех, кто хочет влиться в тусовку, будем ждать как обычно в ОКЦ по адресу Ланге, 17. Для тех, кто пожелает слушать экспертов из дома, будет вестись онлайн-трансляция.

Тебя ждет 3 потока: лекции, профессиональные мастер-классы и HR-активности.

Во время лекций спикеры, которые уже пришли к профессиональному успеху, поделятся советами и лайфхаками о том, как войти в IT, какое направление выбрать, куда пойти учиться и как построить успешную карьеру.

По отдельной регистрации будут доступны мастер-классы. Здесь ты окунешься в работу айтишника и на практике решишь профессиональные задачи под менторством экспертов. Они с удовольствием поделятся своим опытом!

Также тебе будет доступно карьерное консультирование и активные знакомства в профессиональной среде. Здесь ты сможешь пройти собеседования в крупнейшие IT-компании Беларуси, побеседовать с эйчарами в реальном режиме и заявить о себе.

Ha Open IT Gomel выступят хедлайнеры предыдущих конференций и новые яркие спикеры. В фойе гостей встретят стенды ведущих белорусских ІТ-компаний, где ты сможешь пообщаться с их представителями и выиграть призы. Организатор конференции — IT-Academy (бренд Образовательного центра программирования и высоких технологий).

Пора сделать шаг навстречу IT! Скорее присоединяйся к Open IT Gomel.

Программа конференции формируется, следи за анонсами, чтобы ничего не пропустить.