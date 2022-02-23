EPAM Cloud & DevOps Hiring Sprint

Дата проведения: 

с 28.07.2021 по 11.04.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Каждый опытный DevOps-инженер желает знать, где найти новые карьерные возможности --

28 февраля по 11 марта мы приглашаем Middle+ DevOps-инженеров на EPAM Cloud & DevOps Hiring Sprint познакомиться с нашими проектами и командой и присоединиться к компании.

С нами вы сможете:

  • Работать в международной команде с разнообразной экспертизой
  • Пробовать себя в новых ролях, выбирать и менять проекты
  • Запускать и развивать собственные инициативы и продукты
  • Драйвить комьюнити
  • Выбирать место для комфортной работы

Присоединяйтесь к EPAM и получайте стартовый бонус до 4000$*!

 

* В соответствии с правилами и условиями ЕРАМ

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