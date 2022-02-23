Дата проведения:
с 28.07.2021 по 11.04.2022
Место проведения:
Бесплатно
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Каждый опытный DevOps-инженер желает знать, где найти новые карьерные возможности --
28 февраля по 11 марта мы приглашаем Middle+ DevOps-инженеров на EPAM Cloud & DevOps Hiring Sprint познакомиться с нашими проектами и командой и присоединиться к компании.
С нами вы сможете:
- Работать в международной команде с разнообразной экспертизой
- Пробовать себя в новых ролях, выбирать и менять проекты
- Запускать и развивать собственные инициативы и продукты
- Драйвить комьюнити
- Выбирать место для комфортной работы
Присоединяйтесь к EPAM и получайте стартовый бонус до 4000$*!
* В соответствии с правилами и условиями ЕРАМ
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