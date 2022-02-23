Каждый опытный DevOps-инженер желает знать, где найти новые карьерные возможности --

28 февраля по 11 марта мы приглашаем Middle+ DevOps-инженеров на EPAM Cloud & DevOps Hiring Sprint познакомиться с нашими проектами и командой и присоединиться к компании.

С нами вы сможете:

Работать в международной команде с разнообразной экспертизой

Пробовать себя в новых ролях, выбирать и менять проекты

Запускать и развивать собственные инициативы и продукты

Драйвить комьюнити

Выбирать место для комфортной работы

Присоединяйтесь к EPAM и получайте стартовый бонус до 4000$*!

* В соответствии с правилами и условиями ЕРАМ