Конференция "БИТВА ЗА IT"

Приглашаем на конференцию «БИТВА ЗА IT», где российские и международные эксперты-практики в функциях HR и TeamLead поделятся своим опытом и экспертизой, как привлекать, удерживать и развивать ИТ-специалистов, а также создавать эффективные ИТ-команды и управлять ими, для достижения выдающихся результатов.

7 апреля 2022 | 9:00-18:00 | HR IT DAY

8 апреля 2022 | 9:00-18:00 | TEAM LEAD DAY

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ

HR IT DAY | 7 апреля 2022

Дадим аналитический обзор рынка ИТ-вакансий и расскажем про современные тренды, оценим объемы рынка труда в ИТ

Обсудим, как работать с рынком нехватки ИТ-специалистов и где находить лучшие кадры: хакатоны, конференции, job-сайты, ИТ-сообщества, форумы, каналы, hub-ы и т.д.

Узнаем, что ждет ИТ-кандидат от рынка труда и на какие вакансии обращает внимание, а на какие нет, какие методы закрывать вакансии существуют, и как можно объять необъятный рынок вакансий

Поговорим о мотивации ИТ-специалистов при принятии решения: сменить работу или остаться в текущей компании или в проекте, и как удержать качественных ИТ-специалистов

HR-бренд и бренд продукта, как инструмент мотивации и отбора людей в ИТ

Инструменты C&B для ИТ, есть ли особенности? Специфика управлением ФОТ для ИТ

Поговорим про обучение и развитие ИТ-специалистов и про то, какое обучение для них актуально и интересно. Что еще, кроме «интересно», важно настроить в обучении. Как мотивировать ИТ-персонал учиться, и как обучение помогает бизнесу выстроить качество ИТ-проектов

Коллеги поделятся кейсами про то, как выстроить эффективную коммуникацию и климат в ИТ-командах, работая в офисе и "на удаленке". Что мотивирует ИТ-специалистов работать на долгосрочную перспективу

Должен ли ИТ-руководитель быть «немножечко» HR? Или много HR-рить и есть основная задача ИТ-менеджера?

Единый wording и понимание ИТ-сленга или «Мы с тобой одной крови». Как HR-ру понимать этих ИТ, и что может демотивировать рекрутера?

TEAM LEAD DAY | 8 апреля 2022

Поговорим о том, как получить синергетический эффект от сотрудничества TeamLead-ов с HR-ами при подборе ИТ-специалистов. Зачем нужны профили вакансий и аналитика потребностей в ресурсах и о том, как получить от HR качественных кандидатов, а не множество неподходящих резюме

«Что я хотел бы знать, когда меня назначили TeamLead-ом»: базовые скиллы, которым не учат в ВУЗе

Инструменты делегирования для TeamLead-а, как постигать и применять, чтобы не остаться Senior-ом

Обсудим, как TeamLead-у работать с такими разными людьми: особенности адаптации смешанных команд, когда стираются границы локального присутствия

Поговорим про фичи и фишки для ИТ-команд: как обеспечить качественные коммуникации в ИТ-командах? Инструменты и методы развития корпоративной культуры внутри ИТ-проектов

Что делать, если в команде возникают конфликты, несущие риски для бизнеса? Инструменты медиации и как их применять

История одного Buddy. Как сделать качественную команду ИТ-специалистов через наставников внутри ИТ и в других функциях

Специфика работы тимлидов в производственных отраслях. Как управлять индустриальными ИТ-командами

Рассмотрим на кейсах: как TeamLead-у развивать карьеру? Что нужно, чтобы стать PM или CTO? Как не «сгореть» на работе, когда может возникнуть риск выгорания в ИТ?

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