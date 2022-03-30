Дата проведения:
21.04.2022
Место проведения:
Платно
Версия для печати
Форум BIG DATA&AI 2022 – центральное событие года по теме больших данных, продвинутой аналитики и искусственного интеллекта.
BIG DATA&AI – это сочетание:
- экспертных знаний и всестороннего анализа от визионеров индустрии больших данных и искусственного интеллекта
- ценного практического опыта
- профессионального погружения в детали методик и технологий.
Место проведения:
- Palmira Business Club
г. Москва, Россия,
Новоданиловская набережная,6, к 2
Подробнее на официальном сайте мероприятия.
Горячие темы