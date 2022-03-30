Форум BIG DATA&AI 2022 – центральное событие года по теме больших данных, продвинутой аналитики и искусственного интеллекта.

BIG DATA&AI – это сочетание:

экспертных знаний и всестороннего анализа от визионеров индустрии больших данных и искусственного интеллекта

ценного практического опыта

профессионального погружения в детали методик и технологий.

Место проведения:

Palmira Business Club

г. Москва, Россия,

Новоданиловская набережная,6, к 2

Подробнее на официальном сайте мероприятия.