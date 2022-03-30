Форум BIG DATA&AI 2022

Дата проведения: 

21.04.2022

Место проведения: 

Платно

Форум BIG DATA&AI 2022 – центральное событие года по теме больших данных, продвинутой аналитики и искусственного интеллекта.

BIG DATA&AI – это сочетание:

  • экспертных знаний и всестороннего анализа от визионеров индустрии больших данных и искусственного интеллекта
  • ценного практического опыта
  • профессионального погружения в детали методик и технологий.

Место проведения:

  • Palmira Business Club
    г. Москва, Россия,
    Новоданиловская набережная,6, к 2
 

Подробнее на официальном сайте мероприятия.

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