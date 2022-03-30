XIII Форум инновационных технологий InfoSpace

5 апреля в здании "Цифрового Делового Пространства" на ежегодном деловом XIII Форуме инновационных технологий InfoSpace обсудят ключевые инициативы по поддержке отраслей в условиях экономической "блокады".

Эксперты из власти и бизнеса обсудят ключевые вопросы цифровой экономики и механизмы стимулирования бизнеса по переходу на цифровые рельсы: льготы, "цифровые песочницы", регуляторные барьеры. Затронут тему технологической независимости России: импортозамещение информационных технологий и ПО как приоритет национальной безопасности. Уделят внимание технологиям будущего: Blockchain, Big data и искусственный интеллект – и кибербезопасности. А также среди вопросов в повестке мероприятия: тенденции развития электронной коммерции: анализ, прогнозы и потенциал для бизнеса; роботизация как драйвер роста производства: опыт внедрения на отечественных предприятиях; особенности кадровой политики в условиях цифровизации и др.

В программе запланированы три отраслевые сессии, где участники смогут задавать вопросы спикерам, предлагать свои идеи и гипотезы для рассмотрения, влияя на ход дискуссии: информационные технологии на службе государства и бизнеса; современные транспортные технологии: мультимодальность, цифровизация, городская среда; цифра в российском здравоохранении: вызовы и возможности, тренды и технологии.

По итогам обсуждений на основании стенограмм Форума будет сформирован итоговый документ с предложениями по совершенствованию предпринимательской среды, который будет направлен в профильные министерства и ведомства.

Подробная информация представлена на сайте.