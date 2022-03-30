Дата проведения:
Место проведения:
Восьмая Уральская конференция «Безопасность информационных технологий – 2022. Урал» (БИТ Урал 2022) состоится 7 апреля 2022 года в Екатеринбурге по адресу ул. Бориса Ельцина, 3.
Тема конференции:
«Информационная безопасность — стратегический национальный приоритет»
Ключевые тезисы:
• Перспективные технологии информационной безопасности – Вектор приоритетного использования отечественных информационных технологий и оборудования.
• Цифровой суверенитет – миф или реальность?
• Будут ли платить штрафы мировые ИТ гиганты?
• Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры и противодействия компьютерным инцидентам.
• Защита прав российских граждан и организаций при обработке персональных данных с использованием ИКТ.
• Цифровая трансформация – влияет ли ИБ на этот процесс? Как это связано с общим уровнем осведомленности российских граждан и организаций.
• Финтех – драйвер цифровых инноваций и новых рисков информационной безопасности.
Данное мероприятие соберет ИТ-, ИБ- и СБ- директоров, ведущих специалистов в области информационных технологий, представителей крупнейших организаций и предприятий Уральского Федерального округа. В программе предусмотрено проведение пленарных заседаний и различных практических сессий от крупнейших экспертов рынка — членов Ассоциации руководителей служб информационной безопасности «АРСИБ».
Традиционно 7 апреля, для всех участников пройдут:
• Конференция
• Дискуссия
• Круглый стол: «Разговор с регулятором»
• Выставка БИТ Урал 2022 проводится в дискуссионном формате и включает в себя доклады на самые острые и актуальные темы.
Задача мероприятия заключается в обмене опытом, установлении новых деловых контактов и партнерских отношений.
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