Восьмая Уральская конференция «Безопасность информационных технологий – 2022. Урал» (БИТ Урал 2022) состоится 7 апреля 2022 года в Екатеринбурге по адресу ул. Бориса Ельцина, 3.

Тема конференции:

«Информационная безопасность — стратегический национальный приоритет»

Ключевые тезисы:

• Перспективные технологии информационной безопасности – Вектор приоритетного использования отечественных информационных технологий и оборудования.

• Цифровой суверенитет – миф или реальность?

• Будут ли платить штрафы мировые ИТ гиганты?

• Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры и противодействия компьютерным инцидентам.

• Защита прав российских граждан и организаций при обработке персональных данных с использованием ИКТ.

• Цифровая трансформация – влияет ли ИБ на этот процесс? Как это связано с общим уровнем осведомленности российских граждан и организаций.

• Финтех – драйвер цифровых инноваций и новых рисков информационной безопасности.

Данное мероприятие соберет ИТ-, ИБ- и СБ- директоров, ведущих специалистов в области информационных технологий, представителей крупнейших организаций и предприятий Уральского Федерального округа. В программе предусмотрено проведение пленарных заседаний и различных практических сессий от крупнейших экспертов рынка — членов Ассоциации руководителей служб информационной безопасности «АРСИБ».

Традиционно 7 апреля, для всех участников пройдут:

• Конференция

• Дискуссия

• Круглый стол: «Разговор с регулятором»

• Выставка БИТ Урал 2022 проводится в дискуссионном формате и включает в себя доклады на самые острые и актуальные темы.

Задача мероприятия заключается в обмене опытом, установлении новых деловых контактов и партнерских отношений.