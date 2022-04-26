EMERGE – одна из крупнейших международных технологических конференций.

Она объединяет перспективные стартапы, профессионалов из области технологий, инвесторов и экосистемных игроков из СНГ, Восточной Европы, Центральной Азии и Прибалтики.

EMERGE 2022 пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн в Ереване, Армения) 1 и 2 июня. Конференция станет ярким воссоединением после пандемии: живые выступления спикеров, профессиональный нетворкинг, вайб EMERGE и афтепати! Официальный язык – английский.



С 2018 года на EMERGE выступили топ спикеры из Nike, PicsArt, Farfetch, Pandadoc, Miro, WeTransfer, Wargaming и многие другие. Среди менторов и судей – Sequoia Capital, Atomico, Almaz Capital, Notion Capital, M12 from Microsoft, Techstars, StartupWiseGuys и другие.



Главные направления программы EMERGE 2022 – трендвотчинг, истории основателей, конкурс питчингов стартапов, менторские сессии, день инвесторов и нетворкинг.