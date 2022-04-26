Hydra 2022

Дата проведения: 

с 02.06.2022 по 03.06.2022

Место проведения: 

Платно

Hydra — конференция по параллельным и распределенным вычислениям от JUG Ru Group, в формате online+offline. 

Online-часть: 2–3 июня.
Offline-день: 26 июня. 

В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.

На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и посетить стенды партнеров.

Основные темы конференции:

 
  • Параллельные системы
    – алгоритмы, структуры данных и модели памяти;
    – компиляторы;
    – транзакционная память;
    – гетерогенные вычисления;
    – анализ производительности и оптимизация.
  • Распределенные системы
    – распределенные вычисления (в том числе ML);
    – репликация конечного автомата;
    – блокчейн и византийская отказоустойчивость;
    – алгоритмы планирования;
    – системы управления кластерами;
    – P2P и Gossip-протоколы.

Темы первых докладов, подробности и билеты уже на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.

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