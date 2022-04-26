Hydra 2022

Hydra — конференция по параллельным и распределенным вычислениям от JUG Ru Group, в формате online+offline.

Online-часть: 2–3 июня.

Offline-день: 26 июня.

В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.

На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и посетить стенды партнеров.

Основные темы конференции:

Параллельные системы

– алгоритмы, структуры данных и модели памяти;

– компиляторы;

– транзакционная память;

– гетерогенные вычисления;

– анализ производительности и оптимизация.

– алгоритмы, структуры данных и модели памяти; – компиляторы; – транзакционная память; – гетерогенные вычисления; – анализ производительности и оптимизация. Распределенные системы

– распределенные вычисления (в том числе ML);

– репликация конечного автомата;

– блокчейн и византийская отказоустойчивость;

– алгоритмы планирования;

– системы управления кластерами;

– P2P и Gossip-протоколы.

Темы первых докладов, подробности и билеты уже на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.