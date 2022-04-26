Hydra 2022

Дата проведения:
с 02.06.2022 по 03.06.2022
Место проведения:
Платно
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Online-часть: 2–3 июня.
Hydra — конференция по параллельным и распределенным вычислениям от JUG Ru Group, в формате online+offline.
Online-часть: 2–3 июня.
Offline-день: 26 июня.
В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.
На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и посетить стенды партнеров.
Основные темы конференции:
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Параллельные системы
– алгоритмы, структуры данных и модели памяти;
– компиляторы;
– транзакционная память;
– гетерогенные вычисления;
– анализ производительности и оптимизация.
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Распределенные системы
– распределенные вычисления (в том числе ML);
– репликация конечного автомата;
– блокчейн и византийская отказоустойчивость;
– алгоритмы планирования;
– системы управления кластерами;
– P2P и Gossip-протоколы.
Темы первых докладов, подробности и билеты уже на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.
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