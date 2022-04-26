C++ Russia 2022

Дата проведения:
с 06.06.2022 по 08.06.2022
Место проведения:
Платно
Версия для печати
Темы конференции:
C++ Russia — конференция для C++ разработчиков от JUG Ru Group, в формате online+offline.
Online-часть: 6–8 июня.
Offline-день: 26 июня.
В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.
На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и потусоваться у стендов партнеров.
Темы конференции:
- новые идеи и тренды в использовании С++;
- тулинг и тестирование;
- области применения языка;
- многопоточность, асинхронность и конкурентность;
- компиляторы;
- безопасность
Первая программа, описание докладов и билеты уже на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.
Горячие темы