C++ Russia 2022

Дата проведения: 

с 06.06.2022 по 08.06.2022

Место проведения: 

Платно

C++ Russia — конференция для C++ разработчиков от JUG Ru Group, в формате online+offline.

Online-часть: 6–8 июня.

Offline-день: 26 июня.

В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.

На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и потусоваться у стендов партнеров.

 

Темы конференции:
- новые идеи и тренды в использовании С++;
- тулинг и тестирование;
- области применения языка;
- многопоточность, асинхронность и конкурентность;
- компиляторы;
- безопасность

Первая программа, описание докладов и билеты уже на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов  online+offline ограничено.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 