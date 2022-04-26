C++ Russia 2022

C++ Russia — конференция для C++ разработчиков от JUG Ru Group, в формате online+offline.

Online-часть: 6–8 июня.

Offline-день: 26 июня.

В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.

На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и потусоваться у стендов партнеров.

Темы конференции:

- новые идеи и тренды в использовании С++;

- тулинг и тестирование;

- области применения языка;

- многопоточность, асинхронность и конкурентность;

- компиляторы;

- безопасность

Первая программа, описание докладов и билеты уже на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.