HolyJS 2022 Spring

Дата проведения:
Место проведения:
HolyJS — конференция для JavaScript-разработчиков от JUG Ru Group, в формате online+offline.
Online-часть: 8–10 июня.
Offline-день: 23 июня.
В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.
На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и потусоваться у стендов партнеров.
В программе:
– Каким бывает легаси во фронтенде, как с ним справляться и не допускать его появления.
– Что такое proposal Wasm GC, почему его так долго делают и какой путь прошли движки за 2 года экспериментов.
– Как построить дизайн-систему для продукта с 20-миллионной аудиторией, огромной кодовой базой и массой поверхностей.
– Что такое сложность для человеческого мозга и как эти знания помогают писать более понятный код.
Это лишь малая часть программы. Подробности, постоянно пополняющаяся программа и билеты доступны на сайте конференции.
Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.
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