HolyJS 2022 Spring

HolyJS — конференция для JavaScript-разработчиков от JUG Ru Group, в формате online+offline.

Online-часть: 8–10 июня.

Offline-день: 23 июня.

В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.

На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и потусоваться у стендов партнеров.

В программе:

– Каким бывает легаси во фронтенде, как с ним справляться и не допускать его появления.

– Что такое proposal Wasm GC, почему его так долго делают и какой путь прошли движки за 2 года экспериментов.

– Как построить дизайн-систему для продукта с 20-миллионной аудиторией, огромной кодовой базой и массой поверхностей.

– Что такое сложность для человеческого мозга и как эти знания помогают писать более понятный код.

Это лишь малая часть программы. Подробности, постоянно пополняющаяся программа и билеты доступны на сайте конференции.

Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.