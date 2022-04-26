JPoint 2022

JPoint — большая Java-конференция от JUG Ru Group, в формате online+offline.

Online-часть: 13–15 июня.

Offline-день: 24 июня.

В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.

На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и потусоваться у стендов партнеров.

Темы конференции:

— Устройство JVM/JDK (Runtime, GC, OpenJDK);

— Tooling и фреймворки;

— Архитектура Java-приложений;

— Распределенные системы;

— JVM-языки программирования (Scala, Groovy, Kotlin, Clojure и другие);

— Перформанс в Java;

— Java в IoT;

— Concurrency;

— Тестирование и Java;

— Развитие Java-платформы.

Первая программа, описание докладов и билеты уже доступны на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.