JPoint 2022

Дата проведения:
Место проведения:
JPoint — большая Java-конференция от JUG Ru Group, в формате online+offline.
Online-часть: 13–15 июня.
Offline-день: 24 июня.
В online вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение в чатах.
На offline-дне в Санкт-Петербурге можно вживую послушать спикеров, лично познакомиться с коллегами и потусоваться у стендов партнеров.
Темы конференции:
— Устройство JVM/JDK (Runtime, GC, OpenJDK);
— Tooling и фреймворки;
— Архитектура Java-приложений;
— Распределенные системы;
— JVM-языки программирования (Scala, Groovy, Kotlin, Clojure и другие);
— Перформанс в Java;
— Java в IoT;
— Concurrency;
— Тестирование и Java;
— Развитие Java-платформы.
Первая программа, описание докладов и билеты уже доступны на сайте конференции. Обратите внимание, что количество билетов online+offline ограничено.
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