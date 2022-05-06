Digital Day Belarus 2022

Как продвигать свой бизнес online в 2022-м, делегировать digital задачи и контролировать своих продвиженцев? Что делать с налогами и рекламой? Как вести успешный блог в Instagram, выйти без затрат в Youtube и Tiktok?

Конференция ”Digital Day Belarus” это:

- целый день про работающие инструменты и эффективные стратегии цифрового маркетинга

- разбор и рекламных и BTL инструментов, без которых эффективная работа в современном мире просто невозможна (bonus промокоды на использование этих инструментов для участников)

Программа конференции состоит из 12 шагов-докладов к системному использованию digital инструментов и стратегий в вашем бизнесе.

До 10 мая специальные цены – ранняя продажа билетов. Программа и спикеры по ссылке.