Мастер-класс "Карьерные возможности выпускников ЭФ БГУ в IT"

Экономический факультет БГУ готовит квалифицированных профессионалов от классических экономистов для IT-компаний до непосредственно IT-специалистов и открывает для студентов широкие возможности для дальнейшей профилизации и развития карьеры.

Выбор будущего профессионального пути - важное решение в жизни школьника-выпускника. И, безусловно, помощь в этом решении могут оказать его родные и близкие.

Приглашаем родителей абитуриентов на уникальный мастер-класс по теме «Карьерные возможности выпускников экономического факультета БГУв IT-сфере».

Мастер-класс проводится впервые и состоится в онлайн-формате 19 мая 2022 года в 18:30.

Мы рассмотрим:

Как делать карьерограмму по компетенциям

Какие специальности можно получить на экономическом факультете БГУ для работы в IT?

Как студенты экономического факультета БГУ конвертируют студенческую практику и стажировку в будущее место трудоустройства

Как, помимо непосредственно образовательного процесса, на экономическом факультете построена помощь студентам в старте успешной карьеры, в том числе и в IT

Поучаствовав в мастер-классе, вы сможете помочь своему ребенку выбрать направление, в котором ему будет комфортно строить успешную карьеру после окончания вуза.

Подробная информация и регистрация на мастер-класс доступна по ссылке.