4 июня (суббота) в отеле Victoria Olimp (пр. Победителей, 103) состоится бесплатная конференция Career Day 2022. Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-режимах. На мероприятии выступят эксперты в области IT из разных стран: Беларусь, США, Эстония. И разных компаний: ОАО «Пеленг», Andersen, Orion Innovation и др.

На Career Day будет возможность послушать доклады опытных ИТ-специалистов, пообщаться с представителями ИТ-компаний и найти работу. Доклады рассчитаны на специалистов уровня Middle+. На мероприятии вы сможете понять перспективы развития карьеры в IT и перенять опыт коллег из ведущих компаний, узнать из первых уст, как можно развиваться в IT сфере или с нуля запустить свой проект, а также понять, каких ошибок важно избежать.

Вход на мероприятие бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено. И не забудьте подписаться на Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости о мероприятии.

Organizer: KV.by

Golden Partners: ОАО "Пеленг", rabota.by

Silver Partners: МТБанк, Minsk World