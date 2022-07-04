Технологии для человека и бизнеса: iHackathon для IT- и HR-специалистов

Стартовала регистрация на iHackathon, который продет при поддержке Генерального партнера – ОАО «Сбер Банк». Участникам мероприятия — опытным и начинающим специалистам в сфере IT — предстоит создать прототипы будущих HR Tech-продуктов, призванных улучшить как процесс поиска работы, так и процесс найма сотрудника.

iHackathon задуман его организаторами — образовательной и консалтинговой компанией «Международная Академия Человеческого Капитала IHCA». В команды приглашаются специалисты самых разных профессий: it-разработчики, UХ/UI дизайнеры, it-HR, маркетологи, продуктологи и другие. На этот раз тема события звучит как «Найм как по маслу» и затрагивает типичные проблемы, связанные с наймом в IT-индустрии.

Мероприятие будет проходить 16, 23, 24 июля в конкурсном формате: участники, объединившись в 5 команд, выберут одну из предложенных тем, а затем разработают проект собственного HR Tech-решения и защитят его перед экспертным жюри.

Событие пройдет в офлайн-формате на площадке event-пространства BETON по адресу: ул. Кальварийская, 17А.

Для полного погружения в тему 16 июля, в первый день работы iHackathon, всех его участников ожидает обучение, в ходе которого они смогут познакомиться с азами технологии iHack, в основе которой лежит принцип эмпатии и сочетание пользы для человека, возможностей технологий и интересов бизнеса.

Завершится iHackathon подведением итогов и награждением лучших проектов. Команда-победитель получит денежный приз в размере 4 500 BYN от генерального партнера iHackathon – Сбер Банка. Кроме того, участников ожидают награды в специальных номинациях и подарки от партнеров проекта: сеть кафе «Гараж», виртуальная арена «VR Point» и других.

Участие в мероприятии является бесплатным и доступно после регистрации на сайте на конкурсной основе. Регистрация на iHackathon продлится до 12 июля.