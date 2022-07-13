Мы все знаем, что осень - это время учиться и вкладывать в развитие себя. Предлагаем тебе этим и заняться 9 сентября на конференции RAUX 2022, где

Полина Вострикова, Senior Product Designer в Kaspersky, поможет развеять ошибочное мнение о том, что В2В это скучно в сравнении с В2С. Она расскажет о том, как на самом деле работать над В2В продуктом, и какие плюсы и особенности есть в этой сфере;

Paulina Galindo, San Francisco, California, USA, Product Designer в LinkedIn, расскажет, как настроить взаимодействие между продуктом, разработкой и дизайном, а

Cintia Romero, San Francisco Bay Area, USA, Product Designer, Design Systems в Pinterest, проведет аналогию между дизайн-системом и языком дизайна, поскольку дизайн-система создается межфункциональной командой, которой для ее создания необходимо говорить на одном и том же «языке» продукта. Как дизайнер, специализирующийся на дизайн-системах, Cintia стремится создавать логичные, последовательные правила и шаблоны, которые позволяют людям уверенно «говорить на языке» и помогать другим делать то же самое;

Анна Ефименко, Senior UX Researcher (ex-Booking.com), расскажет о золотой жиле данных о клиентском опыте. Перед исследовательской группой Анны была поставлена задача разобраться в обилии данных, отслеживаемых в сфере обслуживания клиентов, и предоставить информацию, которая поможет командам разработчиков улучшить качество обслуживания клиентов. Однако по ходу дела было обнаружено, что существующая структура данных и метрики отражают скорее операционную, а не клиентскую точку зрения. Это и побудило команду переориентировать цели — вместо того, чтобы пытаться предоставить информацию, решить проблему в ее корне: создать новую структуру данных, ориентированную на клиента, которая позволяет систематически измерять качество обслуживания клиентов.

И еще большое количество полезных и практических докладов.