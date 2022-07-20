Выставка Game Expo и geek-конвент Unicon 2022

Дата проведения: 

с 09.09.2022 по 11.09.2022

Место проведения: 

Платно

Уже в сентябре игровая выставка Game Expo и geek-конвент Unicon 2022 снова в Минске!

Что за UniCon & GameExpo? 
Это место сбора единомышленников – геймеров, поклонников фантастики и комиксов, любителей настольных игр, косплея.

Что будет:
o    Стенды фантастических вселенных, созданные фанатами;
o    Конкурс косплея на сцене с невероятными по красоте, технологичности и качеству исполнения костюмами любимых героев;
o    Бесплатные игротеки для всех желающих поиграть в новинки настольных игр;
o    Аллея авторов и разработчиков инди игр;
o    Турниры и состязания по киберспортивным дисциплинам, настолкам, консольным играм;
o    Мастер-классы, презентации, встречи с писателями-фантастами, художниками комиксов и другими интересными людьми;
o    Подведение итогов и награждение победителей более чем по 30 номинациям творческих конкурсов;
o    Игры и конкурсы на фанстендах, квест с призами и подарками для посетителей

Когда?
Пятница, суббота (9, 10 сентября): с 12:00 до 19:00
Воскресенье 11 сентября: с 12:00 до 18:00

Где?
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж) 

Где купить билеты?

Электронные билеты можно купить на официальном сайте мероприятия

Подробнее:

https://gameexpo.by/

 

 
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