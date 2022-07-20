Уже в сентябре игровая выставка Game Expo и geek-конвент Unicon 2022 снова в Минске!

Что за UniCon & GameExpo?

Это место сбора единомышленников – геймеров, поклонников фантастики и комиксов, любителей настольных игр, косплея.



Что будет:

o Стенды фантастических вселенных, созданные фанатами;

o Конкурс косплея на сцене с невероятными по красоте, технологичности и качеству исполнения костюмами любимых героев;

o Бесплатные игротеки для всех желающих поиграть в новинки настольных игр;

o Аллея авторов и разработчиков инди игр;

o Турниры и состязания по киберспортивным дисциплинам, настолкам, консольным играм;

o Мастер-классы, презентации, встречи с писателями-фантастами, художниками комиксов и другими интересными людьми;

o Подведение итогов и награждение победителей более чем по 30 номинациям творческих конкурсов;

o Игры и конкурсы на фанстендах, квест с призами и подарками для посетителей



Когда?

Пятница, суббота (9, 10 сентября): с 12:00 до 19:00

Воскресенье 11 сентября: с 12:00 до 18:00

Где?

г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж)



Где купить билеты?

Электронные билеты можно купить на официальном сайте мероприятия

Подробнее:

https://gameexpo.by/