Дата проведения:
Место проведения:
Уже в сентябре игровая выставка Game Expo и geek-конвент Unicon 2022 снова в Минске!
Что за UniCon & GameExpo?
Это место сбора единомышленников – геймеров, поклонников фантастики и комиксов, любителей настольных игр, косплея.
Что будет:
o Стенды фантастических вселенных, созданные фанатами;
o Конкурс косплея на сцене с невероятными по красоте, технологичности и качеству исполнения костюмами любимых героев;
o Бесплатные игротеки для всех желающих поиграть в новинки настольных игр;
o Аллея авторов и разработчиков инди игр;
o Турниры и состязания по киберспортивным дисциплинам, настолкам, консольным играм;
o Мастер-классы, презентации, встречи с писателями-фантастами, художниками комиксов и другими интересными людьми;
o Подведение итогов и награждение победителей более чем по 30 номинациям творческих конкурсов;
o Игры и конкурсы на фанстендах, квест с призами и подарками для посетителей
Когда?
Пятница, суббота (9, 10 сентября): с 12:00 до 19:00
Воскресенье 11 сентября: с 12:00 до 18:00
Где?
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж)
Где купить билеты?
Электронные билеты можно купить на официальном сайте мероприятия
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