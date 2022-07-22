5–7 августа 2022 года SENSE Group проведёт онлайн-хакатон DATA HACK.

Участники DATA HACK поборются за призовой фонд в размере 300 тысяч рос. рублей, а также за специальные призы от партнёров мероприятия — ГК «Иннотех» и «Акселератор Возможностей» при ИНТЦ МГУ «Воробьёвы Горы».

Как всё будет проходить?

Участникам DATA HACK предстоит решить один из трёх кейсов на выбор. У них будет 48 часов на разработку решения, после чего они продемонстрируют работоспособность прототипа жюри на финальной питч-сессии.

По итогам DATA HACK будут определены победители каждого кейса. Они получат денежный приз и призы от партнёров.

Победители будут объявлены 7 августа на церемонии торжественного закрытия хакатона.

Какие будут кейсы?

Одной из задач хакатона станет разработка статического анализатора Spark SQL-кода. Также среди испытаний для IT-специалистов – разработка генератора фейковых данных для сложных запросов, создание прототипа ETL-движка из Postgres, Oracle, ClickHouse в HDFS на Spark, который будет шаблонизирован через конфигурацию.

Принять участие и зарегистрироваться можно по ссылке: https://data-hack.ru