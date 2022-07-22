Онлайн-хакатон DATA HACK

Дата проведения: 

с 05.08.2022 по 07.08.2022

Место проведения: 

Бесплатно

5–7 августа 2022 года SENSE Group проведёт онлайн-хакатон DATA HACK.

Участники DATA HACK поборются за призовой фонд в размере 300 тысяч рос. рублей, а также за специальные призы от партнёров мероприятия — ГК «Иннотех» и «Акселератор Возможностей» при ИНТЦ МГУ «Воробьёвы Горы».

Как всё будет проходить?

Участникам DATA HACK предстоит решить один из трёх кейсов на выбор. У них будет 48 часов на разработку решения, после чего они продемонстрируют работоспособность прототипа жюри на финальной питч-сессии. 

По итогам DATA HACK будут определены победители каждого кейса. Они получат денежный приз и призы от партнёров.

 

Победители будут объявлены 7 августа на церемонии торжественного закрытия хакатона. 

Какие будут кейсы?

Одной из задач хакатона станет разработка статического анализатора Spark SQL-кода. Также среди испытаний для IT-специалистов – разработка генератора фейковых данных для сложных запросов, создание прототипа ETL-движка из Postgres, Oracle, ClickHouse в HDFS на Spark, который будет шаблонизирован через конфигурацию. 

Принять участие и зарегистрироваться можно по ссылке: https://data-hack.ru 

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