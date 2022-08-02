Международная конференция IT Entrance

Попасть в IT быстро получается не у всех. Как не ошибиться и не потерять время? Как найти свой путь, выучиться и начать зарабатывать деньги? Об этом расскажут на XII международной конференции IT Entrance, которая пройдет в онлайн- и офлайн-форматах (отель Виктория «Олимп», пр. Победителей, 103) в Минске.

Приходите, если хотите узнать, как получить перспективную профессию, которая даст новые возможности, например, удаленно работать и путешествовать. И совсем не важно, сколько вам лет и какое образование получили. Вас ждут выступления опытных коллег из крупных ИТ-компаний, мощная мотивация от людей, которые прошли такой же путь. А также стенды компаний, представители которых готовы рассказать о карьерных возможностях.

Спикеры из международных ИТ-компаний расскажут о том, что действительно волнует начинающих айтишников. Список докладов постоянно пополняется, поэтому следите за обновлениями на сайте в Telegram-канале конференции. На IT Entranсe вы увидите, что каждый может найти свое место в ИТ-индустрии, и поймете, что "айтишником" не нужно рождаться - всему можно научиться, если захотеть.

Вы можете принять участие в конференции бесплатно или же приобрести билет за 19-29 BYN. Купив билет, вы будете уверены, что у вас будет посадочное место в зале (количество которых ограничено), а также получите полезные материалы после мероприятия. Регистрация обязательна. Приходите, будет интересно!