Рекордные 6000 человек встретятся в столице на 9-м международном форуме по криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2022, который состоится 14 - 15 сентября в Москве на площадке Music Media Dome.

В событии примут участие профессионалы индустрии, представители государственной власти, и те, кто только начинает свой путь: трейдеры, майнеры, предприниматели из крипто и классического бизнеса, инвесторы, блокчейн-разработчики и многие другие.

Программа мероприятия включает в себя обсуждение самых актуальных вопросов. Участники узнают о всех актуальных способах заработка на криптовалюте, об эффективном майнинге, крипто арбитраже и о последних трендах индустрии: метавселенных, NFT, DeFi и P2P торговле. Самым ожидаемым событием является панельная дискуссия с представителями государства, которые расскажут о последних инсайдах регулирования криптовалют.

Организаторы: Listing.help, Ideo.one