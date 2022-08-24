В этом году межрегиональный специализированный форум SMART INDUSTRY EXPO (SIEx) пройдет в Минске с 20 по 22 сентября.



SMART INDUSTRY EXPO проводится в третий раз и традиционно собирает на своей площадке потребителей и поставщиков цифровых технологий и решений, направленных на развитие умных производств и цифровую трансформацию предприятий.

Переход к умному производству или Индустрии 4.0, являются актуальным мировым трендом. Умное предприятие предусматривает цифровизацию и интеграцию процессов по вертикали в рамках всего предприятия, начиная от разработки продуктов и закупок и заканчивая производством, логистикой и обслуживанием в процессе эксплуатации.

Выставка SMART INDUSTRY EXPO – это площадка для представление передовых решений с применением цифровых технологий и лучших практик их внедрения в Республике Беларусь и странах ЕАЭС. - это площадка для представление передовых решений с применением цифровых технологий и лучших практик их внедрения в Республике Беларусь и странах ЕАЭС. В павильоне планируется представить доступные цифровые продукты и решения, предназначенные для цифровизации производственных и бизнес-процессов предприятий реального сектора экономики:

цифровое проектирование, включая компьютерное моделирование (CAD), компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг (CAE), технологии оптимизации (CAO), цифровые двойники (Digital Twin).

сенсоры, промышленные датчики и индустриальный интернет (IIoT);

аддитивные (3D –печать) и гибридные технологии;

гибкие производственные ячейки, робототехнические комплексы;

информационные системы управления производством и предприятием (MES и ICS-системы, PLM, ERP, CRM, SCM – системы управления бизнес-процессами и предприятием.

поставщики решений основанных на технологиях искусственного интеллекта (AI) и больших данных (Big data)

консалтинговые компании по цифровой трансформации компаний,

поставщики облачных решений

поставщики технологий расширенной реальности (VR, AR, MR)

поставщики услуг интернет-маркетинга

консалтинговые компании по цифровой трансформации компаний

а также технопарки, цифровые хабы, демо-фабрики, цифровые платформы.



Формат Smart Industry Expo: ВЫСТАВКА. ФОРУМ. БИРЖА SMART ПРОЕКТОВ.

Повестка деловой программы форума SIEx2022 сосредоточена на обсуждении вопросов цифровой трансформации производственных предприятий и формирования смарт-индустрии. Также с участием экспертов из стран ЕАЭС планируется обсуждение вопросов доступа к ключевым ресурсам цифровой трансформации - рынку данных, инвестициям в смарт-индустрию и квалифицированному кадровому резерву.

Биржа smart проектов – событие в котором технологические стартапы и корпоративные центры НИОКР представляют новые и перспективные разработки на основе цифровых технологий в сфере Smart Industry&Smart City, а также проводят переговоры о сотрудничестве с предприятиями, которые потенциально заинтересованы в развитии или внедрении цифровых инноваций.

Посетители SIEx2022:

Основной состав делегаций и посетителей SIEx2022 это топ-менеджмент и ключевые специалисты компаний Беларуси и стран ЕАЭС, представляющие машиностроение и энергетику, химическую и нефтегазовая отрасль, фармацевтику, сельское хозяйство и продовольствие, логистику, ЖКХ, ритэйл, строительную отрасль, секторов приборостроения и микроэлектроники, финансовый сектор.

Формат всех мероприятий и событий на SIEx2022 направлен на формирование межкорпоративных (B2B) деловых связей по вопросам становления смарт-индустрии.

Развитие для реального сектора экономики возможностей экосистемы инноваций, ориентированной на ИКТ - главная ценность SMART INDUSTRY EXPО.

Когда: 20–22 сентября 2022 г.

Время: 10:00-18:00

Адрес: г. Минск, пр. Победителей 20/2

Стоимость: бесплатный билет можно получить на сайте.

Организаторы: Выставочное предприятие Экспофорум и АССОЦИАЦИЯ "РОБОТОТЕХНИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ"