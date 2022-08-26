Роботизация бизнес-процессов 2022

Единственное в России мероприятие, посвященное обсуждению путей обеспечения развития цифровых предприятий, архитектур и подходов к гиперавтоматизации, анализу накопленного опыта реальных проектов и выбору инструментов.

Обсуждение проектов гиперавтоматизации, без которой цифровизация, в принципе невозможна, часто строится вокруг технологий, но гиперавтоматизация — это не только технологии. Прибыльность бизнеса и его способность работать в условиях ограничений обеспечивают люди, свободные от выполнения рутинных функций.

Конференция RPA 2022 посвящена гиперавтоматизации, вытесняющей человеческий труд из регулярной деятельности, освобождающей время для реализации неординарных решений и создания устойчивых доверительных инфраструктур, обеспечивающих работоспособность бизнеса при турбулентности в экономическом пространстве.